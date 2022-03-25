Suları çekilen Marmara Gölü'ne Bozdağ'dan su taşınacak

"MARMARA GÖLÜ'NÜ KURTARACAK PROJE BU"

Çınar, DSİ olarak gölü kurtarmak için önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Biz, orta vadede gölü kurtaracak Bozdağ'dan su transferiyle ilgili süreci başlattık, proje başladı. 1-2 hafta içinde olacak bir proje değil. İhale ve harita çalışmaları süreci var, orta vadede yapılacak. Bu proje sene sonuna doğru şekillenir. Bozdağ'dan 25 milyon metreküp suyu kapalı sistemle ve cazibeyle göle aktaracağız. Bu, teknik olarak mümkün. Düğmeye bastık, proje çalışmalarına geçiyoruz. Marmara Gölü'nü kurtaracak proje bu aslında"