Suların çekildiği Van Gölü'nden sevindiren haber

Havzaya düşen yağışların yıllardır Van Gölü'nün alan kaybetmesiyle sonuçlanan süreci bir anda tersine döndürdüğünü vurgulayan Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yağışlardaki artışla Van Gölü'nde belli ölçüde, belki bütün sınırlarını tekrar geri almasa da iyileşme yaşandığını görüyoruz. Bu da Van Gölü için fevkalade bir şey. Hem Van Gölü hem de bu bölgede yaşayan insanlar için olumlu bir sonuç olarak değerlendirmek gerekiyor. Bu yıl etkili olan yağışlar beklentilerimizin çok üstünde gerçekleşti. Bunu çok olumlu görüyorum. Yağışlar, toprağın ihtiyaç duyduğu suyu karşıladı, barajların doluluk düzeylerini büyük ölçüde artırdı. Dolayısıyla kaynakların tekrar akışa geçtiği, akarsuların yaz boyunca muhtemelen akacağı bir havza bizi bekliyor. 2024 yılını bol yağışlı, bütün havzada akarsuların büyük ölçüde akışa geçtiği güzel bir sezon olarak düşünüyorum."