Kaleme aldığı "Huzur Sokağı" romanı ve bu eserden uyarlanan "Birleşen Yollar" filmiyle hafızalarda derin bir yer edinen Şule Yüksel Şenler'in vefatının üzerinden 6 yıl geçti.
Aslen Kıbrıslı olan gazeteci, yazar Şenler, Ümran Hanım ve Tahsin Bey'in çocuğu olarak 29 Mayıs 1938'de Kayseri'de dünyaya geldi.
Usta edebiyatçı, ailesinin İstanbul'a göç etmesinin ardından ortaokulu yarıda bırakarak bir terzinin yanında çalışmaya başladı. Burada edindiği dikiş ve tasarım bilgisi, Şenler'in ileriki yıllarda kendi adıyla anılacak olan başörtüsü ve pardösü modellerini çizmesine, genç kızların moda anlayışını şekillendirmesine vesile oldu.
Yazı hayatına tutkusu erken yaşlarda ortaya çıkan Şenler'in henüz 14 yaşındayken kaleme aldığı hikayeleri Yelpaze dergisinde yayımlandı. Yazılarında "Şule Yüksel" imzasını kullanmaya başlayan yazar, 21 yaşında Mehmet Şevket Eygi'nin çıkardığı Yeni İstiklal gazetesinin gençlik köşesinde yazmaya başlayarak profesyonel gazeteciliğe adım attı, daha sonra Kadın gazetesinde "Duyuşlar-Görüşler" başlıklı bir köşe hazırladı.