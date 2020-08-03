Süleyman Soylu, yolculara Susurluk ayranı ikram etti

Denetimlerin sadece bayramda dönüşünde değil yarında devam edeceğini belirten Bakan Soylu, dönüş yolu tavsiyelerinde bulundu.



İlk tavsiyesi gece yola çıkılmaması noktasında olan Süleyman Soylu, şunları ifade etti:



''Mümkün olduğunca gece yola çıkmazlarsa, dönüş kabiliyetleri daha iyi olur. Dinlenmiş şekilde çıksınlar. Trafik kurallarına muhakkak riayet edip emniyet kemerlerini taksınlar. Eğer kendinize uyku borcunuz olduğunuzu düşünüyorsanız, lütfen direksiyon başında ödemeyin. Bu bayramda dikkat etmemiz gereken bir çok husus vardı. Lütfen şerit değiştirme ve şerit ihlâlleri yapmayın. Son zamanlarda kazaların önemli sebepleri arasında.