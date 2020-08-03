Süleyman Soylu, yolculara Susurluk ayranı ikram etti
İçişleri Bakanı Soylu, Balıkesir’de trafik kontrol noktalarını teftiş etti. Sürücülere trafikte tedbir uyarısında bulunan Soylu, tost ve Susurluk ayranı ikram etti.
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DHA 03.08.2020 - 16:44
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir'de denetimlerde bulundu.
Bakan Soylu, trafik denetiminde yaptığı açıklamada, “Bayram öncesi başladığımız denetimler devam ediyor. Susurluk’tayız. Havadan denetimleri, karadan denetimlerimizi yaptık. Türkiye genelindeki bütün arkadaşlarımız, trafik polis ve jandarma trafik ekiplerimiz valiler, emniyet müdürlerimiz, bakan yardımcısı arkadaşlarımız, genel müdürlerimiz denetimlerine devam ediyorlar'' açıklamasında bulundu.
Denetimlerin sadece bayramda dönüşünde değil yarında devam edeceğini belirten Bakan Soylu, dönüş yolu tavsiyelerinde bulundu.
İlk tavsiyesi gece yola çıkılmaması noktasında olan Süleyman Soylu, şunları ifade etti:
''Mümkün olduğunca gece yola çıkmazlarsa, dönüş kabiliyetleri daha iyi olur. Dinlenmiş şekilde çıksınlar. Trafik kurallarına muhakkak riayet edip emniyet kemerlerini taksınlar. Eğer kendinize uyku borcunuz olduğunuzu düşünüyorsanız, lütfen direksiyon başında ödemeyin. Bu bayramda dikkat etmemiz gereken bir çok husus vardı. Lütfen şerit değiştirme ve şerit ihlâlleri yapmayın. Son zamanlarda kazaların önemli sebepleri arasında.
Bakan Soylu, yol kontrolü faaliyetine Balıkesir'in Susurluk ilçesi Bölge Trafik Denetleme İstasyonu önünde katıldı. Yolcu otobüslerine giren Süleyman Soylu, vatandaşların bayramını kutladı.
Ege ve Akdeniz gibi tatil yörelerinden Bursa ve İstanbul’a dönen sürücülere kırmızı düdük, broşür ve Susurluk’un yerel lezzeti olan Susurluk tostu ve ayranı ikram edildi.
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