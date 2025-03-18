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Sultan Vahdettin'in torununun evinden 11 milyonluk soygunun arkasından hizmetçi çıktı

Padişah Sultan Vahdettin'in torunlarından Mesude Evliyazade'nin Sarıyer'deki lüks evinden çalınan Ulviye Sultan'dan kalma pırlanta işlemeli altın bileziğin de bulunduğu toplam 11 milyon 650 bin liralık mücevherlerin hırsızlığının ardından evdeki hizmetçi çıktı. Hizmetçi ve kızı yakalanarak gözaltına alındı.

Sultan Vahdettin'in torununun evinden 11 milyonluk soygunun arkasından hizmetçi çıktı - 1

Hırsızlık olayı Sarıyer, Poligon Mahallesi'ndeki lüks sitede 15 Mart 2025 tarihinde yaşandı. Mesuda Evliyazade, evinden hırsızlık yapıldığı ihbarında bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sultan Vahdettin'in torununun evinden 11 milyonluk soygunun arkasından hizmetçi çıktı - 2

Mesuda Evliyazade ifadesinde evinden toplamda 11 milyon 650 bin liralık mücevherin çalındığını belirtti. Çalınanlar arasında Ulviye Sultan'dan kalan pırlanta işlemeli altın bileziğin tek başına fiyatının 6 milyon lira olduğunu kaydetti.

Sultan Vahdettin'in torununun evinden 11 milyonluk soygunun arkasından hizmetçi çıktı - 3

Mesude Ulviyezade olayın 4 Şubat 2025 tarihinde yatılı olarak işe aldığı hizmetçi tarafından gerçekleştirildiği ihbarında bulundu.

Sultan Vahdettin'in torununun evinden 11 milyonluk soygunun arkasından hizmetçi çıktı - 4
Sultan Vahdettin'in torununun evinden 11 milyonluk soygunun arkasından hizmetçi çıktı - 5

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, güvenlik kamera kayıtlarını inceldi. Hizmetçi T.Ç.'nin her hafta izne çıkarken topladıklarını poşetlere koyarak evden ayrıldığını belirlendi. Bu gelişme üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri T.Ç.'yi Esenyurt'ta gözaltına aldı.

T.Ç.'nin evinde yapılan aramada evden çalınan 79 parça, çanta, elbise gibi eşyalar ele geçirildi. T.Ç.'nin bu eşyaları sosyal medya hesaplarından satmaya çalıştığı tespit edilen kızı S.N.Ş. de Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Sultan Vahdettin'in torununun evinden 11 milyonluk soygunun arkasından hizmetçi çıktı - 6

Hırsızlık Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. T.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken kızı S.N.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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