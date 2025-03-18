Sultan Vahdettin'in torununun evinden 11 milyonluk soygunun arkasından hizmetçi çıktı
Padişah Sultan Vahdettin'in torunlarından Mesude Evliyazade'nin Sarıyer'deki lüks evinden çalınan Ulviye Sultan'dan kalma pırlanta işlemeli altın bileziğin de bulunduğu toplam 11 milyon 650 bin liralık mücevherlerin hırsızlığının ardından evdeki hizmetçi çıktı. Hizmetçi ve kızı yakalanarak gözaltına alındı.
Hırsızlık olayı Sarıyer, Poligon Mahallesi'ndeki lüks sitede 15 Mart 2025 tarihinde yaşandı. Mesuda Evliyazade, evinden hırsızlık yapıldığı ihbarında bulundu.