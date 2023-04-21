Sultanahmet Camii restorasyon sonrası yeniden ibadete açıldı

“MİNARELERİN ONARIMLARINI YAPTIK”

Çelebi, “Camimizin elektrik ve aydınlatma tesisatını tekrardan yeniledik. Camimizin üstünü kapatan kurşun örtüleri değiştirmek suretiyle hepsini yeniledik. Bu alan içerisinde 5 bin tane farklı büyüklükte, ortalama 2 ile 5 ton arasındaki mermer bloklar tek tek numaralandırılarak bir kenara koyup onların bakımlarını, onarımlarını buradaki tesfiyesini sağladıktan aldıktan sonra yağmurdan ve temizlikten dolayı içeride biriken suların önüne geçtik. Bu camimiz altı minareli bir camidir. Buradaki caminin üç tane minaresini, bunların hepsini numaralandırarak bakım ve onarımlarını yaptırıp daha güvenli, daha dayanımı yüksek hale getirdik.” ifadelerini kullandı.