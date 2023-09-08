Sultanahmet’te ağaç devrildi, turistler son anda kurtuldu

İstanbul’un en kalabalık noktalarından Sultanahmet Meydanı’nda devrilen ağaç paniğe neden oldu. Yaklaşık 30 kişilik turist grubu, rehberin bağırmasıyla son anda ağacın altında kalmaktan kurtuldu. Ağaç dallarının çarptığı 15 turistin sırt ve kollarında sıyrıklar oluştu.

Sultanahmet’te ağaç devrildi, turistler son anda kurtuldu - 1

Sultanahmet Meydanı’nda devrilen ağaç 15 turisti yaraladı.

Olay saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Sultanahmet Meydanı’nda bulunan at kestanesi ağacı yaklaşık 30 kişilik turist grubu geçerken büyük bir gürültüyle devrildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sultanahmet’te ağaç devrildi, turistler son anda kurtuldu - 2

Ağacın devrilmeden önce çıkardığı sesleri duyan turizmci Mehmet Aktaş turist grubunun rehberini, rehber de turistleri uyardı.

Bu uyarıyla koşarak kaçışan turistler devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Sultanahmet’te ağaç devrildi, turistler son anda kurtuldu - 3

Olay sırasında 15 turistin sırt ve kollarında dal çarpması nedeniyle hafif sıyrıklar oluştu.

Haber verilmesi üzerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri devrilen ağacı keserek kaldırdı.
Sultanahmet’te ağaç devrildi, turistler son anda kurtuldu - 4

Ağan devrileceğini anlayıp turist rehberini uyaran turizmci Mehmet Aktaş, “Grubu kaçırması için rehbere ağaç geliyor diye seslendim. Rehber de turistleri uyardı. Rehber turistleri kıl payıyla kurtardı. Koşarak kaçtılar kıl payı kurtuldular.” dedi.

Sultanahmet’te ağaç devrildi, turistler son anda kurtuldu - 5

Ağaç devrildiğinde orada olduğunu belirten Berkan Peker ise “Biraz daha hızlı düşse büyük ihtimalle insanlar altında kalırdı.” diye konuştu.

DAHA FAZLA GÖSTER