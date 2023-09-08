Sultanahmet’te ağaç devrildi, turistler son anda kurtuldu
İstanbul’un en kalabalık noktalarından Sultanahmet Meydanı’nda devrilen ağaç paniğe neden oldu. Yaklaşık 30 kişilik turist grubu, rehberin bağırmasıyla son anda ağacın altında kalmaktan kurtuldu. Ağaç dallarının çarptığı 15 turistin sırt ve kollarında sıyrıklar oluştu.
Sultanahmet Meydanı’nda devrilen ağaç 15 turisti yaraladı.Olay saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Sultanahmet Meydanı’nda bulunan at kestanesi ağacı yaklaşık 30 kişilik turist grubu geçerken büyük bir gürültüyle devrildi.