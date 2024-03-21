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Sultanbeyli Belediyesi hangi partide? Sultanbeyli Belediye başkanı kimdir? Sultanbeyli Belediye başkan adayları

Sultanbeyli Belediyesi hangi partide? Sultanbeyli Belediye Başkanı kimdir? Sultanbeyli Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Sultanbeyli Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Sultanbeyli Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Sultanbeyli yerel seçim sonuçları..

Sultanbeyli Belediyesi hangi partide? Sultanbeyli Belediye başkanı kimdir? Sultanbeyli Belediye başkan adayları - 1

SULTANGAZİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Sultangazi Belediyesini 101.316 alınan oy ve %59.04 oy oranı ile AK Parti adayı Hüseyin Keskin kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti %59.04
  • CHP %15.98
  • HDP %10.58
  • BBP %7.39
  • Saadet Partisi %6.06
  • BTP %0.24
  • Diğer %0.71

TÜRKİYE HABERLERİ

Sultanbeyli Belediyesi hangi partide? Sultanbeyli Belediye başkanı kimdir? Sultanbeyli Belediye başkan adayları - 2

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Sultanbeyli Belediyesi Başkanı Hüseyin Keskin Kimdir?

1972 yılında Erzincan’da doğdu. Lisans eğitimini ilahiyat, yüksek lisans eğitimini ise işletme üzerine yaptı. Siyaset hayatına Refah Partisi Turgut Reis Mahalle Yönetimi’nde başlayarak 2002 yılında AK Parti Sultanbeyli Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği ile devam etti. Bu süre içinde Halkla İlişkiler Başkanlığı, Teşkilat Başkanlığı ve Siyasi ve Hukuki İşleri Başkanlığı görevlerini yürüttü. 4 Mart 2006 tarihinde yapılan kongrede, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığına seçildi. Bir sonraki kongreye kadar bu görevini sürdürdü. 2009-2014 yerel seçimlerinde Sultanbeyli Belediye Başkanlığına seçildi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti tarafından aday gösterilen Hüseyin Keskin, ilçe sakinlerinin büyük çoğunluğunun desteğini alarak yeniden Belediye Başkanı seçildi. Keskin, evli ve 4 çocuk babasıdır.
Sultanbeyli Belediyesi hangi partide? Sultanbeyli Belediye başkanı kimdir? Sultanbeyli Belediye başkan adayları - 3

SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ALİ TOMBAŞ
  • AYHAN KOÇ
  • BEDRİ KUBATLIOĞLU
  • UĞUR KAYA
  • FATİH KARATAŞ
  • MEHMET ÇON
  • MURAT DÖNMEZ
  • YAHYA AYDIN ÇOMAK
  • ÖMER URGUN
  • ERTAN HAMİTOĞLU
  • DİCLE TÜRK
  • NEŞE YALÇIN
  • AYTEN ÇAĞ BİN
  • FUNDA ODABAŞ
  • TURAN KELLE
  • EROL DEMİR
  • LÜTVİ AKBAŞ
  • ŞEYHMUS KORKMAZ
  • UFUK TOPÇU
  • AYNUR KARATAŞ
  • SEBAHATTİN NAZİR
  • ÖZCAN KESKİN
  • ORHAN ÇAMUKA
  • MUHAMMET FETULLAH BÜLBÜL
  • İBRAHİM TOKGÖZ
Sultanbeyli Belediyesi hangi partide? Sultanbeyli Belediye başkanı kimdir? Sultanbeyli Belediye başkan adayları - 4

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