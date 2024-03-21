Sultanbeyli Belediyesi hangi partide? Sultanbeyli Belediye başkanı kimdir? Sultanbeyli Belediye başkan adayları

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Sultanbeyli Belediyesi Başkanı Hüseyin Keskin Kimdir?

1972 yılında Erzincan’da doğdu. Lisans eğitimini ilahiyat, yüksek lisans eğitimini ise işletme üzerine yaptı. Siyaset hayatına Refah Partisi Turgut Reis Mahalle Yönetimi’nde başlayarak 2002 yılında AK Parti Sultanbeyli Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği ile devam etti. Bu süre içinde Halkla İlişkiler Başkanlığı, Teşkilat Başkanlığı ve Siyasi ve Hukuki İşleri Başkanlığı görevlerini yürüttü. 4 Mart 2006 tarihinde yapılan kongrede, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığına seçildi. Bir sonraki kongreye kadar bu görevini sürdürdü. 2009-2014 yerel seçimlerinde Sultanbeyli Belediye Başkanlığına seçildi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti tarafından aday gösterilen Hüseyin Keskin, ilçe sakinlerinin büyük çoğunluğunun desteğini alarak yeniden Belediye Başkanı seçildi. Keskin, evli ve 4 çocuk babasıdır.