Sultanbeyli Belediyesi hangi partide? Sultanbeyli Belediye başkanı kimdir? Sultanbeyli Belediye başkan adayları
Sultanbeyli Belediyesi hangi partide? Sultanbeyli Belediye Başkanı kimdir? Sultanbeyli Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Sultanbeyli Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Sultanbeyli Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Sultanbeyli yerel seçim sonuçları..
SULTANGAZİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Sultangazi Belediyesini 101.316 alınan oy ve %59.04 oy oranı ile AK Parti adayı Hüseyin Keskin kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti %59.04
- CHP %15.98
- HDP %10.58
- BBP %7.39
- Saadet Partisi %6.06
- BTP %0.24
- Diğer %0.71