Sultanbeyli'de 3 bina alev alev yandı

İstanbul Sultanbeyli'de 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle yandaki iki binaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat süren çalışmaları sonucu söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Sultanbeyli'de 3 bina alev alev yandı - 1

Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında saat 04.00 sıralarında yangın çıktı.

Sultanbeyli'de 3 bina alev alev yandı - 2

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, şiddetli esen rüzgarın etkisiyle kısa sürede bütün çatıyı sardı ardından bitişikte bulunan iki binaya daha sıçradı.

Sultanbeyli'de 3 bina alev alev yandı - 3

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sultanbeyli'de 3 bina alev alev yandı - 4

İtfaiye ekipleri 3 binada etkili olan yangını söndürmeye çalışırken, yangının diğer binalara sıçramasına engel olmak için soğutma çalışması yaptı.

Sultanbeyli'de 3 bina alev alev yandı - 5

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekledi.

Sultanbeyli'de 3 bina alev alev yandı - 6

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sultanbeyli'de 3 bina alev alev yandı - 7

Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Sultanbeyli'de 3 bina alev alev yandı - 8

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Sultanbeyli'de 3 bina alev alev yandı - 9

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