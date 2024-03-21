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Sultangazi Belediyesi hangi partide? Sultangazi Belediye başkanı kimdir? Sultangazi Belediye başkan adayları

Sultangazi Belediyesi hangi partide? Sultangazi Belediye Başkanı kimdir? Sultangazi Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Sultangazi Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Sultangazi Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Sultangazi yerel seçim sonuçları..

Sultangazi Belediyesi hangi partide? Sultangazi Belediye başkanı kimdir? Sultangazi Belediye başkan adayları - 1

SULTANGAZİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Sultangazi Belediyesini 167.580 alınan oy ve %58.52 oy oranı ile AK Parti adayı Abdurrahman Dursun kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti %58.52
  • CHP %29.86
  • HDP %6.45
  • Saadet Partisi %2.84
  • BBP %1.35
  • DP %0.30
  • Diğer %0.68

TÜRKİYE HABERLERİ

Sultangazi Belediyesi hangi partide? Sultangazi Belediye başkanı kimdir? Sultangazi Belediye başkan adayları - 2

SULTANGAZİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Sultangazi Belediyesi Abdurrahman Dursun Kimdir?

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, 1972 yılında Adıyaman’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Adıyaman’da tamamladı.

Adıyaman İmam Hatip Lisesi’nden mezun olan Dursun, 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Tuba Büyükaslan ile evli olan Dursun; 2 erkek çocuk babasıdır.

Dursun, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

İŞ YAŞAMI

Profesyonel iş yaşamına 1997 yılında başladı. İstanbul'da faaliyet gösteren çeşitli şirketlerde hukuk müşavirliği ve serbest avukatlık yaptı. Birlik Vakfı Hukukçular Kulübü Başkanlığı ve Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanlığı da yapan Av. Abdurrahman Dursun, Türkiye Yüzme Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda görev yaptı.

SİYASI YAŞAMI

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın 2006 yılında yapılan kongresinde İl Disiplin Kurulu Üyeliğine seçilen Dursun aktif siyasi hayatı başlamış oldu. 2009, 2012, 2015 yıllarında yapılan il kongrelerinde AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Bu süre içerisinde Teşkilat, Seçim İşleri, Siyasi ve Hukuki İşler ve Yerel Yönetimler birim başkanlıklarında görev yaptı.

Dursun, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde, İstanbul 3. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığını yürüttü. 2009-2018 yılları arasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı temsilcisi olarak, İstanbul Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu üyeliği yaptı.

30 Mart 2018 tarihinde yapılan AK Parti Sultangazi 4. Olağan Kongresinde ilçe başkanlığına seçilen Dursun, 31 Mart 2019 tarihli Mahalli İdareler Genel seçimlerinde aday gösterildi ve halkın büyük teveccühünü alarak, Sultangazi Belediye Başkanı oldu.

Sultangazi Belediyesi hangi partide? Sultangazi Belediye başkanı kimdir? Sultangazi Belediye başkan adayları - 3

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ABDURRAHMAN DURSUN
  • FERHAT EPÖZDEMİR
  • ERKAN BAYRAK
  • ONUR KEŞT
  • HÜSEYİN ÖNDEŞ
  • HÜSEYİN YAYLICIOĞLU
  • YASİN KUL
  • EROL TUNÇ
  • AYŞEGÜL KÖSE
  • ARZU DURAK
  • GÜLAY AKYÜREK
  • EVRİM SALDIRAN
  • RAMAZAN TURGUT
  • RAMAZAN ALTAN
  • FEVZİ AYBER
  • ABDULBARİ DUMAN
  • MURAT AYDIN
  • ANIL ASIG
  • EMRE KARAKUŞ
  • VOLKAN KOÇAK
  • İSA DAŞDEMİR
  • SANCAR ÖZTÜRK
  • HÜSEYİN AYDOĞAN
  • SERDAR MAŞA
Sultangazi Belediyesi hangi partide? Sultangazi Belediye başkanı kimdir? Sultangazi Belediye başkan adayları - 4

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