Sultangazi ve Bayrampaşa'da kısıtlamaya rağmen asker uğurlaması

İstanbul'un Sultangazi ve Bayrampaşa ilçelerinde, sokağa çıkma kısıtlaması hiçe sayılarak asker uğurlaması düzenlendi. Sultangazi'de polisin müdahale ettiği uğurlamada tartışma yaşanırken, Bayrampaşa'da silahlarla havaya ateş açıldı.

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DHA 22.05.2021 - 10:14

İstanbul'da Sultangazi'nin farklı mahallelerinde düzenlenen asker uğurlama uğurlamalarında pandemi nedeniyle alınan kararlar hiçe sayıldı.

Asker uğurlama uğurlaması yapanlar sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Uğur Mumcu Mahallesi'nde konvoy yapanlar, Orhangazi Caddesi'nde bir süre yolu trafiğe kapatıp araçlarından inerek halay çekti.

Yine aynı mahallede düzenlenen başka asker uğurlamasında polisle tartışma yaşandı. Sokakta düzenlenen asker eğlencesi ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Polisin, salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında grubun dağılarak evlerine gitmesi yönündeki ikazı üzerine, uğurlamaya katılanlar polis ile tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında bir polis memuru grubun dağılması için silahını havaya kaldırdı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

BAYRAMPAŞA'DA DA ASKER UĞURLAMASI Bayrampaşa'da da bir grup, kısıtlamaları hiçe sayarak sokakta asker uğurlaması düzenledi.

Dün, akşam saatlerinde Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde bir araya gelen bir grup, asker uğurlaması düzenledi.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan eğlencede halay çekilirken, silahla havaya ateş açıldı. Araçları ile trafiği kapatan gruptakiler, otomobillerin üzerine çıkarak dans etti.

Sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmayan asker uğurlaması, mahalle sakinleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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