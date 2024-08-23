Sultangazi'de 4 katlı binanın yıkımı sırasında faciadan dönüldü

İstanbul Sultangazi'de 4 katlı binanın yıkımı sırasında bitişiğinde bulunan 2 binada hasar oluştu. Yıkım sırasında iş makinesi, bitişikteki binanın duvarını yıktı. Diğer binanın ise duvarlarında çatlaklar oluştu. Çalışmalar durdurulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sultangazi'de 4 katlı binanın yıkımı sırasında faciadan dönüldü - 1

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi 2122. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın yıkımı sırasında iş makinesi bitişikteki bir binanın birinci katının duvarını yıkarken, diğer binada ise çatlaklar oluştu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sultangazi'de 4 katlı binanın yıkımı sırasında faciadan dönüldü - 2

Dün saat 16.00 sıralarında yaşanan olayda hasar gören binalarda oturanların itirazları üzerine yıkıma bir süre ara verildi.

Sultangazi'de 4 katlı binanın yıkımı sırasında faciadan dönüldü - 3

Yıkımı yapan firma, iş makinesinin yıktığı duvarda önlem aldı.

Sultangazi'de 4 katlı binanın yıkımı sırasında faciadan dönüldü - 4

Olay yerine gelen zabıta ekipleri yıkımı durdururken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sultangazi'de 4 katlı binanın yıkımı sırasında faciadan dönüldü - 5
Sultangazi'de 4 katlı binanın yıkımı sırasında faciadan dönüldü - 6
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