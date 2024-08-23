Sultangazi'de 4 katlı binanın yıkımı sırasında faciadan dönüldü
İstanbul Sultangazi'de 4 katlı binanın yıkımı sırasında bitişiğinde bulunan 2 binada hasar oluştu. Yıkım sırasında iş makinesi, bitişikteki binanın duvarını yıktı. Diğer binanın ise duvarlarında çatlaklar oluştu. Çalışmalar durdurulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul'un Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi 2122. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın yıkımı sırasında iş makinesi bitişikteki bir binanın birinci katının duvarını yıkarken, diğer binada ise çatlaklar oluştu.