Sultangazi'de bagajdaki dehşette cani koca her şeyi itiraf etti! Ayşe ölüme adım adım böyle gitmiş
Eyüpsultan'da boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Çelik'i öldürdükten sonra otomobilin bagajında taşıdığı sırada Sultangazi'de yakalanan cani koca polisteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Eşinin kendisini "Boşanma dilekçesi verdim" diyerek Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne çağırdığını, çıkışta otogara bırakırken aralarında yaşanan tartışma sırasında kendisini kaybettiğini söylediği öğrenildi. Öte yandan Engin Çelik ve Ayşe Çelik'in adliyeden çıktığı anların görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul Sultangazi’de sürücüsü polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde kadın cesedi bulundu.