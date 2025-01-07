Sultangazi'de bagajdaki dehşette cani koca her şeyi itiraf etti! Ayşe ölüme adım adım böyle gitmiş

Eyüpsultan'da boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Çelik'i öldürdükten sonra otomobilin bagajında taşıdığı sırada Sultangazi'de yakalanan cani koca polisteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Eşinin kendisini "Boşanma dilekçesi verdim" diyerek Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne çağırdığını, çıkışta otogara bırakırken aralarında yaşanan tartışma sırasında kendisini kaybettiğini söylediği öğrenildi. Öte yandan Engin Çelik ve Ayşe Çelik'in adliyeden çıktığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Sultangazi'de bagajdaki dehşette cani koca her şeyi itiraf etti! Ayşe ölüme adım adım böyle gitmiş - 1

İstanbul Sultangazi’de sürücüsü polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde kadın cesedi bulundu.

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Sultangazi'de bagajdaki dehşette cani koca her şeyi itiraf etti! Ayşe ölüme adım adım böyle gitmiş - 2

Yapılan incelemede Engin Çelik'in boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Çelik'i otomobilin içindeki tartışmanın ardından tabancayla vurarak öldürdüğü belirlendi.

Sultangazi'de bagajdaki dehşette cani koca her şeyi itiraf etti! Ayşe ölüme adım adım böyle gitmiş - 3

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli Engin Çelik'in poliste verdiği ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Şüphelinin ifadesinde eşinin kendisini “Boşanma dilekçesi verdim. Senin de Gaziosmanpaşa Adliyesine gelmen gerekiyor." diyerek yanına çağırdığını anlattığı öğrenildi.

Sultangazi'de bagajdaki dehşette cani koca her şeyi itiraf etti! Ayşe ölüme adım adım böyle gitmiş - 4

İfadesinde adliye çıkışında eşinin otogara gitmek istediğini anlatan Engin Çelik, “Ben seni bırakırım" diyerek otomobiline davet ettiği öğrenildi.

Otogar yolunda Çelik'in eşini boşanmaktan vazgeçirmeye çalıştığı ancak sonuç almaması üzerine ikili arasındaki tartışmanın büyüdüğü belirlendi.

Şüpheli Engin Çelik ifadesinde son olarak eşinin “Ben senden ayrılacağım. Benim sevgilim var" dediğini iddia ettiği, bu söz üzerine kendisini kaybederek cinayeti işlediğini anlattığı öğrenildi.

Sultangazi'de bagajdaki dehşette cani koca her şeyi itiraf etti! Ayşe ölüme adım adım böyle gitmiş - 5

Şüphelinin olaydan sonra ne yapacağını bilmeden dolaşırken, polis ekipleriyle karşılaştığı öğrenildi. Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Engin Çelik basın mensuplarının "Cinayeti neden işlediniz sorusuna" cevap vermedi.

ADLİYEDEN ÇIKIŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan şüpheli Engin Çelik ve Ayşe Çelik'in adliyeden çıktığı anların görüntüleri ortaya çıktı. 

Sultangazi'de bagajdaki dehşette cani koca her şeyi itiraf etti! Ayşe ölüme adım adım böyle gitmiş - 6

Görüntülerde, Engin Çelik'in elinde bir valiz ile önden çıktığı arkasından Ayşe Çelik'in onu takip ettiği görülüyor.

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