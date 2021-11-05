Sultangazi'de binada patlama

Sultangazi'de 5 katlı bir binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucu 2 kişi yaralandı. Dairenin duvarları sokağa düşerken araçlar hurdaya döndü.

Haberler - DHA 05.11.2021 - 14:02

Sultangazi'de binada patlama - 1

Sultangazi'de bir binanın en üst katında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Sultangazi'de binada patlama - 2

Zübeyde Hanım Mahallesi 1288 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın en üst katında saat 12.45 sıralarında,  henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Sultangazi'de binada patlama - 3

Patlama sonucu dairenin duvarları sokağa düştü. Binada patlama sonrası ufak çaplı yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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Sultangazi'de binada patlama - 6
Sultangazi'de binada patlama - 7

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