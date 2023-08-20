Sultangazi'de çatışma: 1 ölü 7 yaralı
İstanbul Sultangazi'de suç örgütleri arasında çıkan silahlı kavgada, bir kişi hayatını kaybetti. Polisin suç örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda, 7 kişi gözaltına alırken 34 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Suç örgütlerine ait adreslerde, tabancalar ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Sultangazi Gazi Mahallesi'nde meydana gelen olaydan aralarında husumet olduğu öğrenilen suç örgütleri arasında çıkan silahlı kavgada, Kenan Kılınç isimli kişi öldürüldü.