Sultangazi'de çatışma: 1 ölü 7 yaralı

İstanbul Sultangazi'de suç örgütleri arasında çıkan silahlı kavgada, bir kişi hayatını kaybetti. Polisin suç örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda, 7 kişi gözaltına alırken 34 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Suç örgütlerine ait adreslerde, tabancalar ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Sultangazi'de çatışma: 1 ölü 7 yaralı - 1

Sultangazi Gazi Mahallesi'nde meydana gelen olaydan aralarında husumet olduğu öğrenilen suç örgütleri arasında çıkan silahlı kavgada, Kenan Kılınç isimli kişi öldürüldü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sultangazi'de çatışma: 1 ölü 7 yaralı - 2

Olayın ardından suç örgütleri arasında otomobil ve iş yerlerinin kurşunlandığı öğrenildi.

Sultangazi'de çatışma: 1 ölü 7 yaralı - 3

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Sultangazi'de çatışma: 1 ölü 7 yaralı - 4

Örgütlere karşı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 41 kişiden 7'si gözaltına alınırken 34 kişinin arama çalışmaları devam ediyor.

Sultangazi'de çatışma: 1 ölü 7 yaralı - 5

Operasyonlar kapsamında örgüt üyelerinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 4 adet ruhsatsız tabanca, 44 adet 9mm fişek, 1 adet çelik yelek ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Sultangazi'de çatışma: 1 ölü 7 yaralı - 6
Sultangazi'de çatışma: 1 ölü 7 yaralı - 7
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