Sultangazi'de döner bıçaklı, sopalı kavga

İstanbul Sultangazi'de iki grup arasında çıkan döner bıçaklı, sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü. 3 kişinin yaralandığı kavga çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sultangazi'de döner bıçaklı, sopalı kavga - 1

Olay, gece saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sultangazi'de döner bıçaklı, sopalı kavga - 2

Parkta oturan bir grup ile sokaktaki market sahibi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Sultangazi'de döner bıçaklı, sopalı kavga - 3

Tartışma sırasında taraflar yakınlarına haber verdi. Olay yerine her iki tarafın yakınları da gelince tartışma, kavgaya dönüştü.

Sultangazi'de döner bıçaklı, sopalı kavga - 4

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada döner bıçağı, sopa, tekme ve yumruklarla birbirlerine saldıran tarafları bir kadın ayırmaya çalıştı.

Sultangazi'de döner bıçaklı, sopalı kavga - 5

''Polis çağırın.'' diye bağıran kadının market sahibinin eşi olduğu öğrenildi.

Sultangazi'de döner bıçaklı, sopalı kavga - 6

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Sultangazi'de döner bıçaklı, sopalı kavga - 7

Kavgaya karışan 3 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenilirken, polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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