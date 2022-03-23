Sultangazi'de hastane asansöründe mahsur kalan 10 kişi duvarı kırarak kurtuldu

45 DAKİKA BEKLEDİLER

İddialara göre, bu durumdan bina yönetiminin uzun süre haberi olmadı. Asansörün içindekiler 45 dakikaya yakın yardım bekledi. Ancak yardım gelmeyince asansörün üstündeki duvarı kırıp büyük bir delik açtılar.