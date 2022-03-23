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Sultangazi'de hastane asansöründe mahsur kalan 10 kişi duvarı kırarak kurtuldu

İstanbul Sultangazi'de Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin asansöründe iddialara göre 45 dakikaya yakın mahsur kalan 10 kişi, kendi imkanlarıyla asansörün üstündeki duvarı kırarak açtıkları delikten çıktı. O anları hastanedekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Haberler - DHA 23.03.2022 - 10:25

Sultangazi'de hastane asansöründe mahsur kalan 10 kişi duvarı kırarak kurtuldu - 1

'da Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün saat 15.00 sıralarında yaklaşık 10 kişi asansörde mahsur kaldı.

Sultangazi'de hastane asansöründe mahsur kalan 10 kişi duvarı kırarak kurtuldu - 2

45 DAKİKA BEKLEDİLER

İddialara göre, bu durumdan bina yönetiminin uzun süre haberi olmadı. Asansörün içindekiler 45 dakikaya yakın yardım bekledi. Ancak yardım gelmeyince asansörün üstündeki duvarı kırıp büyük bir delik açtılar.

Sultangazi'de hastane asansöründe mahsur kalan 10 kişi duvarı kırarak kurtuldu - 3

Açılan deliği fark edenler, merdiven getirdi. Mahsur kalanlar teker teker o delikten dışarı çıkarak merdivenle inmeye başladı. 

Sultangazi'de hastane asansöründe mahsur kalan 10 kişi duvarı kırarak kurtuldu - 4

Çevredekiler de inmelerine yardım etti. Yaşananları hasta yakınları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. 

Sultangazi'de hastane asansöründe mahsur kalan 10 kişi duvarı kırarak kurtuldu - 5

Görüntüleri çekenler, kendilerinin bina yönetimini arayıp haber verdiklerini dile getirdi.

Sultangazi'de hastane asansöründe mahsur kalan 10 kişi duvarı kırarak kurtuldu - 6

1 HAFTA ÖNCE BAKIM YAPILDI

Öte yandan, bir hafta önce bakım yapan asansör firması görevlilerinin asansör için 'kullanılabilir' onayı verdikleri öğrenildi.

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