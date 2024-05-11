Sultangazi'de olaylı gece: Camdan çıkıp Kuran okuyarak evi yaktı

İstanbul Sultangazi'de tartışan yabancı uyruklu iki kişiden biri oturdukları daireyi ateşe verdi. Şüphelilerin camdan çıkıp Kuran okuyarak evi yaktıkları belirtilirken ev sahibinin şikayeti üzerine iki kişi gözaltına alındı.

Sultangazi'de olaylı gece: Camdan çıkıp Kuran okuyarak evi yaktı - 1

Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde Suriye uyruklu Muhammed Almohammed ve Ahmad Almohammed kiracı olarak oturdukları evde kendi aralarında sürekli kavga etmeleri üzerine ev sahibi Eyüp Arslan, daireyi boşaltmalarını istedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sultangazi'de olaylı gece: Camdan çıkıp Kuran okuyarak evi yaktı - 2

Daha sonra ise evde yaşayan Suriyelilerden biri, gece saatlerinde evin camlarını kırarak daireyi ateşe verip kaçtı.

Sultangazi'de olaylı gece: Camdan çıkıp Kuran okuyarak evi yaktı - 3

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken polis ekipleri evi yaktığı iddia edilen şüpheli ve kardeşini gözaltına aldı.

Sultangazi'de olaylı gece: Camdan çıkıp Kuran okuyarak evi yaktı - 4

Ev sahibi şikayetçi olurken şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Sultangazi'de olaylı gece: Camdan çıkıp Kuran okuyarak evi yaktı - 5

"EVİMİ BOŞALTIN DEMİŞTİM"

Ev sahibi Eyüp Arslan, zararının karşılanması için karakola gidip şikayetçi olduğunu belirtti.

Sultangazi'de olaylı gece: Camdan çıkıp Kuran okuyarak evi yaktı - 6

"Gürültü olmuş ama ben yatıyordum duymadım. Daha önce kendi aralarında kavga ediyorlardı. Akrabalarına buranın bir aile apartmanı olduğunu söylemiştim. İki haftaya kadar evimi boşaltmalarını söylemiştim." diye konuşan Arslan, "Bu olay geldi başımıza" dedi.

Sultangazi'de olaylı gece: Camdan çıkıp Kuran okuyarak evi yaktı - 7

"CAMDAN ÇIKIP KURAN OKUYA OKUYA YAKMIŞ"

Ev sahibini yeğeni Harun Arslan ise, "Olay olduğunu söylediler ben de gece geldim. Geldiğimde yangın sönmüştü. Olayın kasti olup olmadığı belli değil. Akrabaları zararın karşılanacağını söylemiş. Akli dengesinin de yerinde olmadığını söylüyorlar ama şu an için bildiğimiz bu. Camdan çıkıp Kuran okuya okuya yakmış." dedi.

Sultangazi'de olaylı gece: Camdan çıkıp Kuran okuyarak evi yaktı - 8
Sultangazi'de olaylı gece: Camdan çıkıp Kuran okuyarak evi yaktı - 9
Sultangazi'de olaylı gece: Camdan çıkıp Kuran okuyarak evi yaktı - 10
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