Sultangazi'de olaylı gece: Camdan çıkıp Kuran okuyarak evi yaktı

"CAMDAN ÇIKIP KURAN OKUYA OKUYA YAKMIŞ"

Ev sahibini yeğeni Harun Arslan ise, "Olay olduğunu söylediler ben de gece geldim. Geldiğimde yangın sönmüştü. Olayın kasti olup olmadığı belli değil. Akrabaları zararın karşılanacağını söylemiş. Akli dengesinin de yerinde olmadığını söylüyorlar ama şu an için bildiğimiz bu. Camdan çıkıp Kuran okuya okuya yakmış." dedi.