Sultangazi'de olaylı gece: Camdan çıkıp Kuran okuyarak evi yaktı
İstanbul Sultangazi'de tartışan yabancı uyruklu iki kişiden biri oturdukları daireyi ateşe verdi. Şüphelilerin camdan çıkıp Kuran okuyarak evi yaktıkları belirtilirken ev sahibinin şikayeti üzerine iki kişi gözaltına alındı.
Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde Suriye uyruklu Muhammed Almohammed ve Ahmad Almohammed kiracı olarak oturdukları evde kendi aralarında sürekli kavga etmeleri üzerine ev sahibi Eyüp Arslan, daireyi boşaltmalarını istedi.