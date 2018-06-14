Sultangazi'de seyir halindeki özel halk otobüsünde yangın
Anadolu Ajansı
İstanbul Sultangazi'de seyir halindeyken yanmaya başlayan özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi.
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1İstanbul'un Sultangazi ilçesi Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Bulvarı üzerinde seyreden ve içinde yolcu bulunmayan özel halk otobüsünden duman çıktığını fark eden sürücü, aracı yol kenarına park etti.
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2Aracın yandığını gören sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
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3Bu sırada alevler kısa sürede büyüyerek otobüsü kapladı.
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4Otobüsün park ettiği yerde bulunan bir marketin tabelası da alevlerin sıçraması sonucu yandı.
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5İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
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6Otobüs ile içinde bulunan bir motosikletin kullanılamaz hale geldiği yangın nedeniyle trafik de bir süre aksadı.
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7Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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