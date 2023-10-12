Sultangazi’de silahlı kavga

İstanbul Sultangazi’de çıkan tartışma sırasında taraflardan biri belindeki silahı çıkararak, kavga ettiği kişiye art arda ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar şans eseri, hiç kimseye isabet etmedi. Yaşanan olaya ilk olarak çevrede bulunan çarşı ve mahalle bekçileri müdahale etti. Bekçiler kavga eden tarafları gözaltına aldı.

Sultangazi’de silahlı kavga - 1

Sultangazi’de gece saat 23.30 sıralarında silahlı kavga çıktı.

Cadde üzerinde bulunan bir apartmandan çıkan grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Grupta bulunan iki kişi, kavgaya tutuştu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sultangazi’de silahlı kavga - 2

Tekme, tokat ve yumruklarla birbirine saldıran tarafları, diğerleri ayırmaya çalıştı.

Sultangazi’de silahlı kavga - 3

Kısa bir süre sonra taraflardan biri belindeki silahı çıkararak rastgele art arda ateş etmeye başladı.

Açılan ateşte şans eseri, kurşunlar kimseye isabet etmedi.
Sultangazi’de silahlı kavga - 4

GÖZALTINA ALINDILAR

Yaşanan olaya ilk olarak çevrede bulunan çarşı ve mahalle bekçileri müdahale etti. Kavgayı sonlandıran bekçiler, tarafları gözaltına aldı, olayda kullanılan silaha ise el koydu.

Sultangazi’de silahlı kavga - 5

Gözaltına alınan kişiler, olay yerine gelen polis tarafından polis merkezine götürüldü.

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