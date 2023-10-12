Sultangazi’de silahlı kavga
İstanbul Sultangazi’de çıkan tartışma sırasında taraflardan biri belindeki silahı çıkararak, kavga ettiği kişiye art arda ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar şans eseri, hiç kimseye isabet etmedi. Yaşanan olaya ilk olarak çevrede bulunan çarşı ve mahalle bekçileri müdahale etti. Bekçiler kavga eden tarafları gözaltına aldı.
Sultangazi’de gece saat 23.30 sıralarında silahlı kavga çıktı.
Cadde üzerinde bulunan bir apartmandan çıkan grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Grupta bulunan iki kişi, kavgaya tutuştu.