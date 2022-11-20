Sultangazi'de silahlı kavga: 5 araca mermi isabet etti

"ÇATIŞMA OLMUŞ, BALKONA DAHİ ÇIKAMADIK"

Aracına mermi isabet eden Oğuz Yılmaz, "Yan tarafta oturuyoruz evimiz orada. Havai fişek sesi gibi ses geldi. Meğerse silah sesiymiş. Büyük bir çatışma olmuş. Sesleri de duyduk ama ne olduğunu anlamadık biz. Eve kapandık, balkona dahi çıkamadık. Komşular aradı, senin arabanda da isabet var dediler. Duyduğumuz kadarıyla yaralı yok. 5 araçta isabet var. En büyük hasar bizde var" dedi.