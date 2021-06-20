Sultangazi'de yangın: 5'i çocuk 7 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

İstanbul'da kuvvetli yağış sonrası Sultangazi'de bir binanın zemin katını su bastı. Su tahliyesi yapıldığı sırada jeneratör yandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, binada mahsur kalan 5'i çocuk 7 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı.

DHA 20.06.2021 - 11:48

Sultangazi'de yangın: 5'i çocuk 7 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı - 1
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan 5 katlı apartmanın zemin katını, dün saat 19.00 sıralarında yaşanan kuvvetli yağış sonrası su bastı.
Sultangazi'de yangın: 5'i çocuk 7 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı - 2
Bina sakinlerinin bildirmesi üzerine ilçe belediyesine bağlı ekipler, su tahliyesi çalışmalarına başladı.
Sultangazi'de yangın: 5'i çocuk 7 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı - 3
Çalışmalar sırasında su tahliyesinde kullanılan jeneratör alev alarak yanmaya başladı. Çalışanlar kendilerini dışarı atarken, yangın sırasında binayı duman sardı.
Sultangazi'de yangın: 5'i çocuk 7 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı - 4
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, duman tahliyesi yaptı.
Sultangazi'de yangın: 5'i çocuk 7 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı - 5

ÇOCUKLAR AĞLAYARAK KURTARILMAYI BEKLEDİ

Üst katlarda mahsur kalan çocuklar, olan biteni meraklı gözlerle izlerken ağladıkları da görüldü. Mahsur kalan 5'i çocuk 7 kişi, merdiven aracıyla kurtarıldı.
Sultangazi'de yangın: 5'i çocuk 7 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı - 6
Sultangazi'de yangın: 5'i çocuk 7 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı - 7
Sultangazi'de yangın: 5'i çocuk 7 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı - 8
Sultangazi'de yangın: 5'i çocuk 7 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı - 9
Sultangazi'de yangın: 5'i çocuk 7 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı - 10
Sultangazi'de yangın: 5'i çocuk 7 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı - 11
Sultangazi'de yangın: 5'i çocuk 7 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı - 12
Sultangazi'de yangın: 5'i çocuk 7 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı - 13

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