Sultangazi'de yola mazot döküldü, 15 araç birbirine girdi
DHA
Sultangazi'de bir araçtan dökülen mazot ve yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 15 araç birbirine girdi. Atatürk Bulvarı Orhangazi Alt geçidinde trafik durdu.
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1İstanbul Sultangazi'de yola akan akaryakıt nedeniyle 15 araç kaza yaptı.
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2Olay, 13.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı Orhangazi Alt geçidinde meydana geldi.
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3Edinilen bilgiye göre, plakası belirlenemeyen bir araçtan dökülen mazot nedeniyle yol kayganlaştı.
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4Dökülen mazot ve yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda peş peşe kazalar meydana geldi.
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5Toplam 15 aracın hasar gördüğü kazalar nedeniyle Orhangazi Alt Geçidinde trafik kapandı, uzun kuyruklar oluştu.
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6Belediye ekipleri yola kum dökerek kazaların önüne geçmeye çalıştı.
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