Sultangazi'deki yangında can pazarı. Kaçmak isterken beşinci kattan yere düştü
12.12.2025 16:12
AA, İHA
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde beş katlı binanın en üst katında yangın çıktı. Kaçmak isterken tutunduğu gider borusunun kırılması sonucu yere düşen yabancı uyruklu bir kişi ağır yaralandı.
İstanbul'un Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi 2587. Sokak'taki beş katlı binanın son katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dairede kiracı olarak yaşayan yabancı uyruklu bir kişi binanın dış cephesindeki gider borusundan kayarak aşağıya inmek istedi.
Boruların ağırlığı taşıyamayarak kırılması sonucu beşinci kattan yere düşen kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Evde yaşayan ve dumandan etkilenen başka bir kişiye ise sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.
Yangın nedeniyle binada hasar meydana geldi.