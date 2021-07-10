Suluada'ya ziyaretçi akını

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Sahili açıklarındaki Suluada, ziyaretçilerini büyülüyor. Yerleşimin bulunmadığı adaya teknelerle ulaşan yerli ve yabancı turistler, turkuaz renkli berrak suyun ve bembeyaz kumların tadını çıkarıyor.
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Anadolu Ajansı 10.07.2021 - 13:26
Antalya'da yaz tatilinin en çok ilgi gören doğal değerlerinden biri de Kumluca ilçesindeki Suluada.
Saatlerce adada vakit geçiren tatilciler, adanın ortasında bulunan, kayalıkların altından yüzerek diğer tarafına da geçilebilen ve 'Aşk Mağarası' olarak adlandırılan mağaraya da yoğun ilgi gösteriyor.
İki plajıyla Maldivler'e benzetilen ada, manzarasıyla da görenleri hayran bırakıyor.
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