Sümela Manastırı'na giden yola taş düştü: 2 kişi yaralandı

Trabzon'da restorasyon çalışmalarının ardından mayıs ayında ziyarete açılan Sümela Manastırı'nda yamaçtan kopan taşlar ziyaretçilerin üstüne düştü. Olayda 2 kişi yaralandı.

Haberler - NTV Haber - DHA 16.07.2022 - 10:43 | Son Güncelleme : 16.07.2022 - 10:48

Sümela Manastırı'na giden yola taş düştü: 2 kişi yaralandı - 1

Diyarbakır'dan 'a giden Emine Doster ve Ayşe Dursun, patika yolunda ilerliyordu.

Sümela Manastırı'na giden yola taş düştü: 2 kişi yaralandı - 2

Yamaçtan kopan taşlar ziyaretçilerin üstüne düştü.

Sümela Manastırı'na giden yola taş düştü: 2 kişi yaralandı - 3

Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sümela Manastırı'na giden yola taş düştü: 2 kişi yaralandı - 4

Kaya düşme tehlikesine karşı bakıma alınan ve yamacı çelik ağ ile örülen Sümela Manastırı 6 yıl aradan sonra mayıs ayında ziyarete açılmıştı.

Sümela Manastırı'na giden yola taş düştü: 2 kişi yaralandı - 5

Bu sürede Sümela Manastırı'nda çevre düzenlemesi ve restorasyon çalışmaları da yapılmıştı.

Sümela Manastırı'na giden yola taş düştü: 2 kişi yaralandı - 6
Sümela Manastırı'na giden yola taş düştü: 2 kişi yaralandı - 7
Sümela Manastırı'na giden yola taş düştü: 2 kişi yaralandı - 8
Sümela Manastırı'na giden yola taş düştü: 2 kişi yaralandı - 9
Sümela Manastırı'na giden yola taş düştü: 2 kişi yaralandı - 10
Sümela Manastırı'na giden yola taş düştü: 2 kişi yaralandı - 11

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