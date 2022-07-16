Sümela Manastırı'na giden yola taş düştü: 2 kişi yaralandı

Haberler - NTV Haber - DHA 16.07.2022 - 10:43 | Son Güncelleme : 16.07.2022 - 10:48
Diyarbakır'dan Trabzon'a giden Emine Doster ve Ayşe Dursun, Sümela Manastırı patika yolunda ilerliyordu.
Yamaçtan kopan taşlar ziyaretçilerin üstüne düştü.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaya düşme tehlikesine karşı bakıma alınan ve yamacı çelik ağ ile örülen Sümela Manastırı 6 yıl aradan sonra mayıs ayında ziyarete açılmıştı.
Bu sürede Sümela Manastırı'nda çevre düzenlemesi ve restorasyon çalışmaları da yapılmıştı.