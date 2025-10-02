Sumud Filosuna katılan Türkler arasında sunucu İkbal Gürpınar'ın da olduğu ortaya çıktı (İkbal Gürpınar kimdir?)
Medya dünyasında tanınan sunucu ve motivasyon konuşmacısı İkbal Gürpınar’ın, Gazze’ye yardım götüren Sumud Filosuna dahil olduğu ortaya çıktı. Gürpınar, yayımladığı videoda "Korkumuz yok" ifadelerini kullandı.
Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan küresel Gazze filosu, uluslararası sularda İsrail'in saldırısına uğradı. 30 gemiye el konuldu. Şu ana kadar 30'u Türk 200'den fazla kişi de İsrail askerlerince alıkonuldu. Filo katılımcılarından sunucu İkbal Gürpınar, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun filoya ait ana gemilere saldırdığını ve gemilerde bulunan aktivistlerin gözaltına alındığını belirtti.