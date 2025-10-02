Sumud Filosuna katılan Türkler arasında sunucu İkbal Gürpınar'ın da olduğu ortaya çıktı (İkbal Gürpınar kimdir?)

İKBA GÜRPINAR KİMDİR?

İkbal Gürpınar, 4 Ekim 1969’da Kırıkkale’de doğdu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. 1992 yılında Türkiye Polis Radyosu’nda sunuculuk yapmaya başladı. 1994 yılında TRT’de yayınlanan “25. Saat” programıyla televizyon ekranlarına adım attı. Daha sonra çeşitli televizyon kanallarında “İkbal’le Yaşama Dair”, “Yüzük Taşı”, “Mutluluk Oyunu”, “Kimse Yok Mu?”, “Hayatın İçinden” gibi programların sunuculuğunu yaptı.



Sunuculuk kariyerinin yanı sıra yazar, şair ve motivasyon konuşmacısı olarak da tanındı. Organizasyon yönetimi, pazarlama ve kişisel gelişim alanlarında çalışmalar yaptı. Gürpınar, üç kez evlendi ve iki çocuk annesidir. 2020 yılında COVID-19’a yakalanarak bir süre yoğun bakımda tedavi gördü.



Bugün halen medya, edebiyat ve kişisel gelişim alanındaki çalışmalarıyla kamuoyunda tanınan bir isimdir.