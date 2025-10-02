Sumud Filosuna katılan Türkler arasında sunucu İkbal Gürpınar'ın da olduğu ortaya çıktı (İkbal Gürpınar kimdir?)

Medya dünyasında tanınan sunucu ve motivasyon konuşmacısı İkbal Gürpınar’ın, Gazze’ye yardım götüren Sumud Filosuna dahil olduğu ortaya çıktı. Gürpınar, yayımladığı videoda "Korkumuz yok" ifadelerini kullandı.

Sumud Filosuna katılan Türkler arasında sunucu İkbal Gürpınar'ın da olduğu ortaya çıktı (İkbal Gürpınar kimdir?) - 1

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan küresel Gazze filosu, uluslararası sularda İsrail'in saldırısına uğradı. 30 gemiye el konuldu. Şu ana kadar 30'u Türk 200'den fazla kişi de İsrail askerlerince alıkonuldu.  Filo katılımcılarından sunucu İkbal Gürpınar, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun filoya ait ana gemilere saldırdığını ve gemilerde bulunan aktivistlerin gözaltına alındığını belirtti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sumud Filosuna katılan Türkler arasında sunucu İkbal Gürpınar'ın da olduğu ortaya çıktı (İkbal Gürpınar kimdir?) - 2

"EN YAKLAŞAN FİLO OLDUK"

İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu aktivistlerden 9'unun Türk olduğunu aktaran Gürpınar, "Teker teker bütün teknelere bir sıvı fışkırtıyorlar. Kimyasal olduğunu düşünüyoruz. Çünkü biraz beyaz köpüre köpüre gidiyor." dedi.

Gürpınar, İsrail'in saldırmadığı gemilerin Gazze'ye yol almaya devam ettiğini anlatarak, "Yavaş yavaş hareket halindeyiz. 57 mile düştük. Bugüne kadarki en yaklaşan filo olmuş olduk." ifadesini kullandı.

Sumud Filosuna katılan Türkler arasında sunucu İkbal Gürpınar'ın da olduğu ortaya çıktı (İkbal Gürpınar kimdir?) - 3

Harekete geçme çağrısı yapan Gürpınar, "Artık İsrail'in yalanlarına aklı başında ve vicdanı olan hiç kimse inanmamalı." dedi.

Gürpınar, Türkiye'nin birçok yerinde halkın Küresel Sumud Filosu için nöbette olduğunu belirterek, "Çünkü halk istiyor ki Gazze özgür olsun." diye konuştu.

Sumud Filosuna katılan Türkler arasında sunucu İkbal Gürpınar'ın da olduğu ortaya çıktı (İkbal Gürpınar kimdir?) - 4

ALIKONULAN TÜRKLERİN KİMLİKLERİ

İsrail ordusunun Gazze'nin yardımına koşan Sirius, Alma, Spectre, Huga, Deir Yassine, Grande Blue, Mongana ve Seulle gemilerinden alıkoyduğu 25 Türk aktivistin isimleri paylaşıldı.

Sirius gemisinden Ayçin Kantoğlu, Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran ve Zeynep Tekocak, Alma gemisinden Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya ve Sümeyra Akdeniz Ordu, Spectre gemisinden Bekir Turunç, Abdulmecid Bagcivan, Mustafa Muhammed Çakmakcı, Mesut Çakar ve Muslim Ziyali'nin alıkonduğu kaydedildi.

Huga gemisinden Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz ve Tevhit Yıldız, Deir Yassine gemisinden Sümeyye Sena Polat, Grande Blue gemisinden de Halil Rıfat Çanakçı'nın alıkonulduğu bildirildi.

Morgana gemisinden Ersin Çelik ve Semanu

Sumud Filosuna katılan Türkler arasında sunucu İkbal Gürpınar'ın da olduğu ortaya çıktı (İkbal Gürpınar kimdir?) - 5

İKBA GÜRPINAR KİMDİR?

İkbal Gürpınar, 4 Ekim 1969’da Kırıkkale’de doğdu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. 1992 yılında Türkiye Polis Radyosu’nda sunuculuk yapmaya başladı. 1994 yılında TRT’de yayınlanan “25. Saat” programıyla televizyon ekranlarına adım attı. Daha sonra çeşitli televizyon kanallarında “İkbal’le Yaşama Dair”, “Yüzük Taşı”, “Mutluluk Oyunu”, “Kimse Yok Mu?”, “Hayatın İçinden” gibi programların sunuculuğunu yaptı.

Sunuculuk kariyerinin yanı sıra yazar, şair ve motivasyon konuşmacısı olarak da tanındı. Organizasyon yönetimi, pazarlama ve kişisel gelişim alanlarında çalışmalar yaptı. Gürpınar, üç kez evlendi ve iki çocuk annesidir. 2020 yılında COVID-19’a yakalanarak bir süre yoğun bakımda tedavi gördü.

Bugün halen medya, edebiyat ve kişisel gelişim alanındaki çalışmalarıyla kamuoyunda tanınan bir isimdir.

DAHA FAZLA GÖSTER