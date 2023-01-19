Suni karlama yapılan Kartalkaya'da son 42 yılın en kötü sezonu

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi son 42 yılın en durgun dönemini geçiriyor. Kar yağmadığından dolayı Kartalkaya’da yalnızca yapay kar üretilen pistlerde turistler kayak yapabiliyor. Otellerde yüzde 20 oranında doluluk yaşanıyor.

Suni karlama yapılan Kartalkaya'da son 42 yılın en kötü sezonu - 1

Bolu’nun en yüksek rakımlarında bulunan Kartalkaya, son 42 yılın en kötü dönemini geçiriyor.

Suni karlama yapılan Kartalkaya'da son 42 yılın en kötü sezonu - 2

Bolu’da kar yağmadan geçen ocak ayı, Kartalkaya’yı vurdu. Kar yağmamasından dolayı kayak pistlerinin çoğu kapalıyken yalnızca yapay kar üretilen kayak pistlerinde vatandaşlar kayak yapabiliyor.

Suni karlama yapılan Kartalkaya'da son 42 yılın en kötü sezonu - 3

Yüzde 20 oranında doluluk yaşayan oteller ise bir an önce Bolu’ya kar yağmasını bekliyor.

Suni karlama yapılan Kartalkaya'da son 42 yılın en kötü sezonu - 4

Kartalkaya’da tüm otel pistlerinin birleşmesinden dolayı yapay karla yapılan kayak pistinde tüm otellerin müşterileri kayak yapma şansı buluyor.

Suni karlama yapılan Kartalkaya'da son 42 yılın en kötü sezonu - 5

''SON 42 YILIN EN KÖTÜ SEZONUNU YAŞIYOR''

Otellerde istenilen doluluk oranı yakalanamazken Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, Kartalkaya'ya çok az kar yağdığını dile getirdi.

Suni karlama yapılan Kartalkaya'da son 42 yılın en kötü sezonu - 6

Ergül, ''Kartalkaya benim bildiğim son 42 yılın en kötü sezonunu yaşıyor. 25 pist olan yerde 10-12 tane pist açık. Açık olanlarda da keyifli bir kayak yok.'' dedi.

Suni karlama yapılan Kartalkaya'da son 42 yılın en kötü sezonu - 7
Suni karlama yapılan Kartalkaya'da son 42 yılın en kötü sezonu - 8
Suni karlama yapılan Kartalkaya'da son 42 yılın en kötü sezonu - 9
Suni karlama yapılan Kartalkaya'da son 42 yılın en kötü sezonu - 10

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