Sünnet düğünü kabusa döndü: 91 kişi hastanelik oldu

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yapılan sünnet düğününe katılanlar, ikram edilen tavuklu pilavdan zehirlendi. Mide bulantısı ve kusma belirtileri veren 91 kişi, hastaneye başvurdu. Olaya ilişkin inceleme başlatılırken, zehirlenme belirtisi verenlerin tedavileri sürüyor.

Sünnet düğünü kabusa döndü: 91 kişi hastanelik oldu - 1

Kocaeli’de sünnet düğünü kabusa döndü.

Çayırova ilçesine bağlı Yenimahalle’deki Menderes Caddesi’nde bulunan bir dernekte dün öğle saatlerinde düzenlenen sünnet düğününde davetlilere tavuklu pilav ikram edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sünnet düğünü kabusa döndü: 91 kişi hastanelik oldu - 2

İddiaya göre, tavuklu pilav yiyen yaklaşık 300 kişi, evlerine döndükten sonra mide bulantısı ve kusma gibi zehirlenme belirtileri yaşamaya başladı.

Sünnet düğünü kabusa döndü: 91 kişi hastanelik oldu - 3

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan çok sayıda ihbar üzerine bölgedeki farklı noktalara sağlık ekipleri sevk edildi.

Sünnet düğünü kabusa döndü: 91 kişi hastanelik oldu - 4

Rahatsızlanan bazı vatandaşlar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılırken, bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu.

Fatih Devlet, Darıca Farabi, Tuzla Devlet ile bölgede bulunan özel hastanelerin acil servislerinde yoğunluk yaşandı.
Sünnet düğünü kabusa döndü: 91 kişi hastanelik oldu - 5

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısının 91 olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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