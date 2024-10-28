Sünnet düğünü kabusa döndü: 91 kişi hastanelik oldu

Rahatsızlanan bazı vatandaşlar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılırken, bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu.

Fatih Devlet, Darıca Farabi, Tuzla Devlet ile bölgede bulunan özel hastanelerin acil servislerinde yoğunluk yaşandı.