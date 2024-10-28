Sünnet düğünü kabusa döndü: 91 kişi hastanelik oldu
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yapılan sünnet düğününe katılanlar, ikram edilen tavuklu pilavdan zehirlendi. Mide bulantısı ve kusma belirtileri veren 91 kişi, hastaneye başvurdu. Olaya ilişkin inceleme başlatılırken, zehirlenme belirtisi verenlerin tedavileri sürüyor.
Kocaeli’de sünnet düğünü kabusa döndü.Çayırova ilçesine bağlı Yenimahalle’deki Menderes Caddesi’nde bulunan bir dernekte dün öğle saatlerinde düzenlenen sünnet düğününde davetlilere tavuklu pilav ikram edildi.