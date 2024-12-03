Süper Amatör Ligde şiddet: Gözüne taş isabet eden taraftar kör oldu

1 Aralık Pazar günü yaşanan olayda, Karasu Şehir Stadı’nın 300 metre dışında Darıçayırısporlu bir grup taraftar, içerisinde Sapanca Kurtköysporlu taraftar ve yöneticilerin bulunduğu 2 otomobilin önünü kesti, 2 kişi araçtan indirip darp etti.