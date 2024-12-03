Süper Amatör Ligde şiddet: Gözüne taş isabet eden taraftar kör oldu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde Darıçayırıspor- Sapanca Kurtköyspor maçından sonra mağlup Darıçayırıspor taraftarları, stattan ayrılmak isteyen Sapanca Kurtköysporlu yönetici ve taraftarlarına saldırdı. Taş, tekme ve yumruklu saldırıda Sapanca Kurtköyspor taraftarı Mustafa Kubilay Kovar sağ gözüne gelen taş nedeniyle kalıcı körlük yaşadı. Olayla ilgili 5 taraftar gözaltına alındı.

Süper Amatör Ligde şiddet: Gözüne taş isabet eden taraftar kör oldu - 1

1 Aralık Pazar günü yaşanan olayda, Karasu Şehir Stadı’nın 300 metre dışında Darıçayırısporlu bir grup taraftar, içerisinde Sapanca Kurtköysporlu taraftar ve yöneticilerin bulunduğu 2 otomobilin önünü kesti, 2 kişi araçtan indirip darp etti.

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Süper Amatör Ligde şiddet: Gözüne taş isabet eden taraftar kör oldu - 2

Arkadan gelen araçta bulunan Sapanca Kurtköysporlu yönetici ve taraftarlar da gruba karşılık verdi.

Süper Amatör Ligde şiddet: Gözüne taş isabet eden taraftar kör oldu - 3

Kavgayı polis ve bekçiler araya girip sonlandırdı. Kavgada, Sapanca Kurtköyspor taraftarı Mustafa Kubilay Kovar, gözüne isabet eden taş nedeniyle yaralandı. Yaralı şahıs Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Süper Amatör Ligde şiddet: Gözüne taş isabet eden taraftar kör oldu - 4

Kovar’ın sağ gözünün taş darbesi sebebiyle kör olduğu öğrenildi. Olayla ilgili Darıçayırıspor taraftarı T.Y., C.E., Y.S., E.A.A. ve M.E., gözaltına alındı.

Süper Amatör Ligde şiddet: Gözüne taş isabet eden taraftar kör oldu - 5
Süper Amatör Ligde şiddet: Gözüne taş isabet eden taraftar kör oldu - 6
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