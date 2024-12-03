Süper Amatör Ligde şiddet: Gözüne taş isabet eden taraftar kör oldu
Sakarya’nın Karasu ilçesinde Darıçayırıspor- Sapanca Kurtköyspor maçından sonra mağlup Darıçayırıspor taraftarları, stattan ayrılmak isteyen Sapanca Kurtköysporlu yönetici ve taraftarlarına saldırdı. Taş, tekme ve yumruklu saldırıda Sapanca Kurtköyspor taraftarı Mustafa Kubilay Kovar sağ gözüne gelen taş nedeniyle kalıcı körlük yaşadı. Olayla ilgili 5 taraftar gözaltına alındı.
1 Aralık Pazar günü yaşanan olayda, Karasu Şehir Stadı’nın 300 metre dışında Darıçayırısporlu bir grup taraftar, içerisinde Sapanca Kurtköysporlu taraftar ve yöneticilerin bulunduğu 2 otomobilin önünü kesti, 2 kişi araçtan indirip darp etti.