“Süper Hücre” evin damını ve balkonunu çökertti! Gece korku dolu anlar yaşandı
Adana’da dün etkili olan “Süper Hücre” olayı nedeniyle oluşan aşırı yağmurdan dolayı gece bir evin damının sundurma kısmı ile balkonu çöktü. “Süper Hürce” olumsuzlukların yanı sıra görsel şölen oluşmasına da neden oldu. Yüreğir ilçesine bağlı Solaklı Mahallesinde yıldırım çarpması sırasında gökyüzünün iki farklı renge büründü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısından sonra Adana’da dün saat 16.00 sıralarında “Süper Hücre” olayı nedeniyle oluşan aşırı rüzgar ve yağmur hayatı felç etmişti.