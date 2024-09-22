“Süper Hücre” evin damını ve balkonunu çökertti! Gece korku dolu anlar yaşandı

Adana’da dün etkili olan “Süper Hücre” olayı nedeniyle oluşan aşırı yağmurdan dolayı gece bir evin damının sundurma kısmı ile balkonu çöktü. “Süper Hürce” olumsuzlukların yanı sıra görsel şölen oluşmasına da neden oldu. Yüreğir ilçesine bağlı Solaklı Mahallesinde yıldırım çarpması sırasında gökyüzünün iki farklı renge büründü.

“Süper Hücre” evin damını ve balkonunu çökertti! Gece korku dolu anlar yaşandı - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısından sonra Adana’da dün saat 16.00 sıralarında “Süper Hücre” olayı nedeniyle oluşan aşırı rüzgar ve yağmur hayatı felç etmişti.

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“Süper Hücre” evin damını ve balkonunu çökertti! Gece korku dolu anlar yaşandı - 2

Yollar göle dönmüş ev ve iş yerlerini su basmıştı. Yaklaşık bir saat süren yağmur sonrası şehir felaketi yaşamıştı. Merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesinde tek başına yaşayan bir kadının evi aşırı yağmur ve rüzgara dayanamadı.

“Süper Hücre” evin damını ve balkonunu çökertti! Gece korku dolu anlar yaşandı - 3

Gece evin damın sundurma kısmı ve balkonu çöktü.

“Süper Hücre” evin damını ve balkonunu çökertti! Gece korku dolu anlar yaşandı - 4

Çökme sırasında yaşlı kadın yaralanmazken yakınları gelip kadını evden aldı. Ekipleri ise gece çöküğün olduğu yerde çalışma başlatıp güvenlik önlemi aldı.

“Süper Hücre” evin damını ve balkonunu çökertti! Gece korku dolu anlar yaşandı - 5


Mahalle sakini Hatice Küpelioğlu, gece gürültü sesiyle dışarı çıktıklarında komşularının balkonunun çöktüğünü gördüklerini belirterek, “Ev sahibi yaşlı bir kadın tek başına kalıyordu. Kiracısı da evde yokmuş. Allah'tan kimseye bir şey olmadı” dedi.

“Süper Hücre” evin damını ve balkonunu çökertti! Gece korku dolu anlar yaşandı - 6

ADANA'YI "SÜPER HÜCRE" VURDU

Öte yandan Adana’da etkili olan “Süper Hücre” hayatı olumsuz etkilerken kartpostallık görüntülerin de ortaya çıkmasına neden oldu.

Adana’da dün etkili olan ve hayatı felç eden “Süper Hürce” olumsuzlukların yanı sıra görsel şölen oluşmasına da neden oldu.

Yüreğir ilçesine bağlı Solaklı Mahallesinde yıldırım çarpması sırasında gökyüzünün iki farklı renge büründü.

“Süper Hücre” evin damını ve balkonunu çökertti! Gece korku dolu anlar yaşandı - 7

Süper hücreli fırtınaların içinde rüzgârın hızı ve yönü yüksekliğe bağlı olarak değişir. Bunun sonucunda kuvvetli bir şekilde dönen, yukarı yönlü bir sıcak hava akımı oluşur. Bu yapılara mezosiklon adı verilir.

Soğuk hava ise aşağı yönlü hava akımını meydana getirir. Hortumlar genellikle mezosiklonların içinde oluşur. Ancak bu her mezosiklonun hortum oluşturacağı anlamına gelmez.

Zaman zaman tehlikeli sonuçları olabilen bu fırtınalar hortumlara, golf topu büyüklüğünde dolu yağışlarına, aşağı yönlü hava patlamalarına ya da şiddetli yağmurlara neden olabilir.

Süper hücreli fırtınalar genellikle birkaç saat içinde etkinliğini kaybeder.

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