Süphan'a tırmanırken kaybolan Ukraynalı dağcı bulundu

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Türkiye'nin üçüncü yüksek dağı olan 4 bin 58 metrelik Süphan Dağı'na tırmanan Ukraynalı dağcı Vadim Zaskalko dün akşam saatlerinde kayboldu. Bugün akşam saatlerinde AFAD ve UMKE ekipleri tarafından devam eden arama çalışmaları sırasında kayıp dağcı bulundu. Bir köyde telefonunu şarj ettikten sonra arkadaşlarını arayan dağcının durumunun iyi olduğu belirlendi.

DHA 25.08.2021 - 18:17

Süphan'a tırmanırken kaybolan Ukraynalı dağcı bulundu - 1

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Süphan Dağı'na tırmandıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamaması üzerine AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerinin hava destekli çalışmasıyla aranan Ukraynalı dağcı Vadim Zaskalko (32), bulundu.

Süphan'a tırmanırken kaybolan Ukraynalı dağcı bulundu - 2

İlçenin Yukarı Süphan köyünde olan Zaskalko'nun kaybolduktan sonra telefon şarjının bittiği bu yüzden de yetkililere ulaşamadığı belirtildi. 

Süphan'a tırmanırken kaybolan Ukraynalı dağcı bulundu - 3

Köyde telefonunu şarj ettikten sonra arkadaşlarını arıyan ve iyi olduğunu bildiren Zaskalko, jandarma ekipleri tarafından köyden alınarak ilçeye getirildi. 

Süphan'a tırmanırken kaybolan Ukraynalı dağcı bulundu - 4

Dün Süphan Dağı'na tırmanışa geçen dağcı Vadim Zaskalko, saat 21.30 sıralarında Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü M. Hakkı Oğur'u arayarak kamp bölgesine yakın bir noktada kaybolduğunu söylemişti.

Bunun üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleriyle birlikte arama çalışması başlatmıştı.

Süphan'a tırmanırken kaybolan Ukraynalı dağcı bulundu - 5
Süphan'a tırmanırken kaybolan Ukraynalı dağcı bulundu - 6
Süphan'a tırmanırken kaybolan Ukraynalı dağcı bulundu - 7
Süphan'a tırmanırken kaybolan Ukraynalı dağcı bulundu - 8
Süphan'a tırmanırken kaybolan Ukraynalı dağcı bulundu - 9
Süphan'a tırmanırken kaybolan Ukraynalı dağcı bulundu - 10
Süphan'a tırmanırken kaybolan Ukraynalı dağcı bulundu - 11
Süphan'a tırmanırken kaybolan Ukraynalı dağcı bulundu - 12
Süphan'a tırmanırken kaybolan Ukraynalı dağcı bulundu - 13
Süphan'a tırmanırken kaybolan Ukraynalı dağcı bulundu - 14

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