Süphan'a tırmanırken kaybolan Ukraynalı dağcı bulundu

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Süphan Dağı'na tırmandıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamaması üzerine AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerinin hava destekli çalışmasıyla aranan Ukraynalı dağcı Vadim Zaskalko (32), bulundu.