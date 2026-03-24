Şüphe üzerine durduruldu, içinde alpakalar çıktı
24.03.2026 11:30
AA
İpsala Sınır Kapısı'na Türkiye'ye giriş yaparken durdurulan bir minibüsten alpaka, tavuk ve güvercin gibi cins hayvanlar ele geçirildi.
Kaçakçılığa yönelik çalışmalar devam ediyor.
İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, şüphe ve risk kriterleri kapsamında Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen B.Ö.'nün idaresindeki minibüsü riskli olarak değerlendirdi.
Ekiplerce yapılan ön görüşmede sürücü, aracında yasaklı veya kaçak ürün bulunmadığını beyan etti.
Sürücünün hareketlerinden de şüphelenen ekipler minibüsü arama hangarına sevk etti.
ÇOK SAYDA HAYVAN ELE GEÇİRİLDİ
Araçta yapılan aramada iki alpaka, 58 cins güvercin ve 9 cins tavuk ele geçirildi.
Sürücü gözaltına alındı.
Hayvanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.