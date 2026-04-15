Şüpheliler PTS kaydında. Gülistan Doku'nun kaybolduğu geceye ait görüntüler ortaya çıktı
15.04.2026 15:17
DHA
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden Vali Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile arkadaşı Umut Altaş'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Gülistan Doku soruşturması sürüyor.
Tunceli’de 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında JASAT tespitleri ve Ulusal Kriminal Büro raporlarıyla yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Başsavcılık talimatıyla incelenen dijital veriler, olayın arka planında organize bir yapı olabileceğine işaret eden çarpıcı ifadeleri gün yüzüne çıkardı.
PTS KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden Vali Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Amerika’ya kaçan ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılan arkadaşı Umut Altaş'ın, olay günü aynı araçta olduğu Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları ortaya çıktı.
Soruşturma dosyasına eklenen kayıtlarda, otomobili Sonel’in kullandığı, Altaş’ın da yanındaki yolcu koltuğunda oturduğu görüldü.
Kayıtların, Gülistan'ın kaybolduğu güne ait olduğu belirlenirken iddiaya göre, bu durum birkaç kez yaşandı.
ARAÇ ÇIKIŞININ KAYDI YOK
Soruşturmaya giren kayıtlarda ayrıca, Sarısaltuk Viyadüğü’nün yakınındaki PTS’de aracın Pertek istikametine çıkışına ait kayıtların ortada olmadığı, ancak saat 22.07’de aracın kente girişine ait kayıtların olduğu belirtildi.
Kayıtların, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan istihbarat notuyla Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği, Başsavcı Ebru Cansu tarafından da soruşturma dosyasına eklendiği belirtildi.
ŞÜPHELİLERİN JANDARMADAKİ İFADE İŞLEMLERİ BAŞLADI
Gözaltına alınan ve Doku’nun kaybolduktan 13 gün sonra sim kartını yaklaşık 3 saat kullandığı belirlenen ihraç polis memuru Gökhan Ertok’un, İl Jandarma Komutanlığı’nda ifade işlemleri başladı.
Soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemlerine, Ertok ile başlandığı öğrenildi.
GÖZALTINA ALINAN KİŞİLER
1- Zeinal Abakarov: Alanya (Gülistan’ın sevgilisi)
2- Engin Yücer: Alanya (Zeinal’ın eski polis olan üvey babası)
3- Cemile Yücer: Alanya (Zeinal’ın annesi)
4- Uğurcan Açıkgöz: Antalya Merkezden (Mustafa Türkay Sonel'in o dönem ve halen yakın arkadaşı, kamera kaydında yer alan şahıs)
5- Erdoğan Elaldı: Antalya Merkez (O dönem Tunceli İl Özel İdare'de çalışan kişi)
6- Mustafa Türkay Sonel: İstanbul Ataşehir (Dönemin Tunceli Valisi halen İçişleri Bakanlığı Müfettişi olan Tuncay Sonel’in oğlu)
7. Gökhan Ertok: Ankara (İhraç olan eski polis memuru, Vali ve korumasıyla bu süreçte irtibatı olan şahıs)
8. Savaş Gültürk: Elazığ (Munzur Üniversitesinde kameralardan sorumlu görevli)
9. Süleyman Önal: Tunceli (Munzur Üniversitesinde kameralardan sorumlu görevli)
10. Celal Altaş: Tunceli
11. Nurşen Arıkan: Tunceli
12.Şükrü Eroğlu: İzmir (Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruması)