Şüpheliler PTS kaydında. Gülistan Doku'nun kaybolduğu geceye ait görüntüler ortaya çıktı

Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden Vali Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Amerika’ya kaçan ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılan arkadaşı Umut Altaş'ın, olay günü aynı araçta olduğu Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları ortaya çıktı.

Soruşturma dosyasına eklenen kayıtlarda, otomobili Sonel’in kullandığı, Altaş’ın da yanındaki yolcu koltuğunda oturduğu görüldü.

Kayıtların, Gülistan'ın kaybolduğu güne ait olduğu belirlenirken iddiaya göre, bu durum birkaç kez yaşandı.