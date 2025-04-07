Sürdürülebilirlik ve dayanışma bir arada: Çanakkale'de askıda ayakkabı uygulaması

ASKIDA AYAKKABI KAMPANYASI ÖRNEK BİR UYGULAMA

Askıda ayakkabı uygulamasının örnek bir uygulama olduğunu vurgulayan Rüzgar sözlerini şöyle sürdürdü:



"Her türlü evde kullanmadığınız eşyaları bu şekil bizim gibi uğraşan arkadaşlara ulaştırsınlar. İllaki çıkacaktır bizim gibi insanlar. Bu şekilde askıda ayakkabı muhabbetini biz başlattık, tek sanıyorum kendimi. Başka şehirlerde de çıkabilir. Yani eğer evde kullanmadığınız her türlü ürünü bu şekilde geri dönüştürülürse çok güzel bir verim alınacaktır. Yani işte ekonomik durumu belli insanlar alamıyorlar, ayakkabılar pahalı. Tamir ettirecekler burada. Öğrenci çok, öğrenciler geliyor buraya. Ayakkabı tamir ettirecekler, ayakkabını tamir edilecek yeri yok yani. Yapılacak masrafa yazık, ben uğraşıyorum işçiliğe yazık. Kız giyemeyecek, erkek de öğrenci de giyemeyecek. Ben buradan sağlam giyecek bir şekildeki ayakkabıları veriyorum. Kendileri bana dua ediyor. Bu şekil çalışmalarımız devam edecek, geri dönüşüm gibi."