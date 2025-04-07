Sürdürülebilirlik ve dayanışma bir arada: Çanakkale'de askıda ayakkabı uygulaması
Çanakkale'de ayakkabı tamircisi Mehmet Rüzgar, askıda ayakkabı uygulaması başlattı. Evlerde kullanılmayan ya da tamirden sonra düzelecek ayakkabıları toplayan Rüzgar, ayakkabıları askıda ayakkabı uygulamasıyla ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor.
Çanakkale'de yaşayan Mehmet Rüzgar, 3 yaşında itibaren babasının yanına giderek ayakkabı tamiri mesleğini öğrenmeye başladı. 58 yıldır bu meslekle iç içe olan Rüzgar, arkadaşlarıyla konuştuğu bir sohbette askıda ayakkabı kampanyası başlatma fikrini buldu.