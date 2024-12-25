Sürekli arıza yapan yeni motosikletini bayi önünde benzin döküp ateşe verdi

"ÇOCUKLARIMIN RIZKINI 100 BİN LİRAYI BU MOTORA BAĞLADIM"

Firmaya defalarca gelerek durumu izah ettiğini belirten Açıkgöz, "Fabrikayı aradım, servise para ödedim, sorun bir türlü çözülmedi. Ben geceleri, günlüğü 800 liraya çalışıyorum. Çocuklarımın rızkını 100 bin lirayı bu motora bağladım. Yazıklar olsun bunlara, herkes duysun, görsün istiyorum” dedi.