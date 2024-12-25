Sürekli arıza yapan yeni motosikletini bayi önünde benzin döküp ateşe verdi
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 38 yaşındaki Burak Açıkgöz bir bayiden motosiklet aldı. Ancak iddiasına göre motosiklet sürekli arızalanıyordu. Motosikletinin değiştirilmesini talep etti ancak talebi karşılık bulmadı. Bayinin önüne gelen Açıkgöz, motosikletini tekme atıp devirdi, sonra da benzin döküp ateşe verdi.
Olay, saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk babası Burak Açıkgöz, bayiden aldığı sıfır motosikletin sürekli arıza çıkardığını, servise gidip geldiğini, para harcadığı halde düzelmediğini belirterek, değiştirilmesini talep etti.