Sürekli arızalanan yeni motosikletini bayi önünde benzin döküp yaktı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde Burak Açıkgöz, yeni aldığı motosikletin sürekli arıza yapması üzerine değiştirilmesini istedi. Olumsuz cevap alan Açıkgöz, sinir krizi geçirerek bayi önünde motosiklet üzerine benzin dökerek ateşe verdi.

Sürekli arızalanan yeni motosikletini bayi önünde benzin döküp yaktı - 1

Olay Atatürk Caddesi’nde yaşandı. 2 çocuk babası Burak Açıkgöz, bayiden aldığı sıfır motosikletin sürekli arıza çıkardığını, servise gidip geldiğini, para harcadığı halde düzelmediğini belirterek, değiştirilmesini talep etti. Annesine de motosiklet aldığını, 2 motosiklette de aynı problemlerin yaşandığını öne süren Açıkgöz olumsuz cevap aldı.

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Sürekli arızalanan yeni motosikletini bayi önünde benzin döküp yaktı - 2

Sinir krizi geçiren Açıkgöz, çarşı esnafı ve vatandaşların gözü önünde üzerine benzin döktüğü motosikletini ateşe verdi.

Olay yerine gelen polisler Açıkgöz'ü sakinleştirirken, bayi çalışanları yanan motosiklete müdahale etti.

Sürekli arızalanan yeni motosikletini bayi önünde benzin döküp yaktı - 3

Firmaya defalarca gelerek durumu izah ettiğini belirten Açıkgöz, "Fabrikayı aradım, servise para ödedim, sorun bir türlü çözülmedi. Ben geceleri, günlüğü 800 liraya çalışıyorum. Çocuklarımın rızkını 100 bin lirayı bu motora bağladım. Yazıklar olsun bunlara, herkes duysun, görsün istiyorum” dedi.

Sürekli arızalanan yeni motosikletini bayi önünde benzin döküp yaktı - 4

Firma yetkililerinden şikayetçi olduğunu aktaran Açıkgöz, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, zarar gören motosiklet ise ailesine teslim edildi.

Sürekli arızalanan yeni motosikletini bayi önünde benzin döküp yaktı - 5
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