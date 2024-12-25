Sürekli arızalanan yeni motosikletini bayi önünde benzin döküp yaktı
Adana’nın Ceyhan ilçesinde Burak Açıkgöz, yeni aldığı motosikletin sürekli arıza yapması üzerine değiştirilmesini istedi. Olumsuz cevap alan Açıkgöz, sinir krizi geçirerek bayi önünde motosiklet üzerine benzin dökerek ateşe verdi.
Olay Atatürk Caddesi’nde yaşandı. 2 çocuk babası Burak Açıkgöz, bayiden aldığı sıfır motosikletin sürekli arıza çıkardığını, servise gidip geldiğini, para harcadığı halde düzelmediğini belirterek, değiştirilmesini talep etti. Annesine de motosiklet aldığını, 2 motosiklette de aynı problemlerin yaşandığını öne süren Açıkgöz olumsuz cevap aldı.