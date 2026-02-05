Süresiz nafaka uygulaması bitiyor. Evlilik süresi, nafakanın kaç yıl verileceğini belirleyecek
Uzun süredir tartışılan süresiz nafaka uygulamasının kaldırılması gündemde. Evlilik süresine göre nafaka verilmesini öngören bir formül için çalışılıyor. Ayrıca boşanma davası sürelerinin de kısaltılması için adım atılabilir.
Süresiz nafakanın kaldırılması gündemde. Bunun yerine, evlilik süresine göre nafaka verilebilir.
AK Parti; bu konuda akademisyenler, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini alıyor. Bir taraftan da etki analizlerine bakılıyor.
Edinilen bilgilere göre çalışmayla, kısa süreli evlilik sonucu süresiz nafaka alınmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
Evlilik süresi, nafakanın kaç yıl verileceğini belirleyecek. Örneğin; 3 yıl süren evlilikte nafaka ödeme süresinin 5 yıl, 5 yıl süren evliliklerde 7 yıl nafaka ödenmesi gündemde.
10 yıl süren evlilikte ise, 12-15 yıl nafaka verilmesi formülü üzerinde çalışılıyor.
Kadınların mağdur olmasının önüne geçilecek formüller üzerinde de duruluyor.
AK Partili kaynaklar, yoksul ve çocuklu kadınların mağduriyet yaşamayacaklarının altını çiziyor.
Nafakası sona eren, çalışmayan ve mağdur olacak kadınlara sosyal yardım verilecek.
Ayrıca uzun süreli çekişmeli boşanma davalarının da önüne geçmek için çalışma yapılıyor.
Yıllar süren boşanma davalarının mağduriyet oluşturduğu, bu nedenle kısa sürede karar verilmesi için düzenleme yapılabileceği belirtiliyor.