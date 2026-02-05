Süresiz nafaka uygulaması bitiyor. Evlilik süresi, nafakanın kaç yıl verileceğini belirleyecek

Süresiz nafakanın kaldırılması gündemde. Bunun yerine, evlilik süresine göre nafaka verilebilir.

AK Parti; bu konuda akademisyenler, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini alıyor. Bir taraftan da etki analizlerine bakılıyor.

Edinilen bilgilere göre çalışmayla, kısa süreli evlilik sonucu süresiz nafaka alınmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.