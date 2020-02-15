Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye sınırındaki birliklere obüs, tank, mühimmat ve zırhlı iş makineleri sevk edildi.

Türkiye'nin farklı birliklerinden takviye amaçlı gönderilen aralarında obüs, tank, mühimmat ve zırhlı iş makinelerinin de bulunduğu askeri konvoy Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden geçerek Reyhanlı'ya ulaştı.

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