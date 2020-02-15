Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye sınırındaki birliklere obüs, tank, mühimmat ve zırhlı iş makineleri sevk edildi.
Anadolu Ajansı 15.02.2020 - 23:36
Türkiye'nin farklı birliklerinden takviye amaçlı gönderilen aralarında obüs, tank, mühimmat ve zırhlı iş makinelerinin de bulunduğu askeri konvoy Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden geçerek Reyhanlı'ya ulaştı.
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