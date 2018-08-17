NTV

Suriye sınırına askeri sevkiyat ulaştı

Anadolu Ajansı

Sınırda konuşlandırılmak üzere Hatay'a gönderilen, ASELSAN tarafından modernize edilen M60T tanklarının yüklü olduğu çok sayıda TIR kente ulaştı.

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    ASELSAN tarafından modernize edilen M60T tanklarının yüklü olduğu çok sayıda TIRHatay'a ulaştı.

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    Güvenlik önlemleri altında ilerleyen tank yüklü çok sayıda TIR, merkez Antakya ilçesine ulaştıktan sonra sınır hattındaki Yayladağı'na hareket etti.

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    Tanklar Yayladağı’na ulaştıktan sonra Suriye sınırındaki karakollarda konuşlandırılmak üzere karakollara sevk edilecek.

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    Bu arada, TIR'larda yüklü tankların, ASELSAN tarafından modernize edilen M60T tankları olduğu öğrenildi.
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