Suriye sınırına askeri sevkiyat ulaştı
Anadolu Ajansı
Sınırda konuşlandırılmak üzere Hatay'a gönderilen, ASELSAN tarafından modernize edilen M60T tanklarının yüklü olduğu çok sayıda TIR kente ulaştı.
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ASELSAN tarafından modernize edilen M60T tanklarının yüklü olduğu çok sayıda TIR, Hatay'a ulaştı.
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Güvenlik önlemleri altında ilerleyen tank yüklü çok sayıda TIR, merkez Antakya ilçesine ulaştıktan sonra sınır hattındaki Yayladağı'na hareket etti.
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Tanklar Yayladağı’na ulaştıktan sonra Suriye sınırındaki karakollarda konuşlandırılmak üzere karakollara sevk edilecek.
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4Bu arada, TIR'larda yüklü tankların, ASELSAN tarafından modernize edilen M60T tankları olduğu öğrenildi.
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