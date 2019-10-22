Suriye sınırına beton mevzi takviyesi
Anadolu Ajansı
Sınır bölgesindeki birliklere gönderilen beton mevziler Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
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1Suriye sınırındaki birliklere beton mevzi sevkiyatı yapıldı.
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2Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı kapsamında kullanılmak üzere, sınır bölgesinde konuşlu birliklere gönderilen beton mevzileri taşıyan 30 TIR, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.
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3TIR'lar, daha sonra Reyhanlı'dan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Suriye sınırının sıfır noktasına hareket etti.
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4Kurşun geçirmez beton mevzilerin her birinin 2 metre yüksekliğinde ve 9 ton ağırlığında olduğu öğrenildi.
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