Suriye sınırına sevkiyat
Anadolu Ajansı, İHA
Fırat’ın doğusuna harekat beklenirken, sınırda hareketlilik yaşanıyor.
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırına askeri birlik ve zırhlı araç sevki sürüyor.
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Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan çıkış yapan ve askeri personel taşıyan 4 otobüslük konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı.
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Zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan yaklaşık 50 araçlık konvoy da gerekli ikmalleri yapmak için Hatay’ın Kırıkhan ilçesine geldi. İkmalin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında konvoy, Suriye sınır hattına doğru yeniden yola çıktı.
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4Askerlerin ve mühimmatın ihtiyaç duyulan sınır birliklerine konuşlandırılacağı öğrenildi.
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