Suriye uyruklu 7 kişiyi rehin aldılar, video çekip fidye istediler

Edirne’de Suriye uyruklu 4’ü çocuk 7 kişiyi evde silahla rehin alan ve çektikleri video ile ailelerinden fidye isteyen iki kişi polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suriye uyruklu 7 kişiyi rehin aldılar, video çekip fidye istediler - 1

Edirne’de silahla alıkoydukları göçmenlerin ailelerinden fidye isteyen iki kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığını engellemeye yönelik çalışmada, Menzilahir Mahallesi Berkuka Caddesi’ndeki evde yabancı uyruklu kişilerin silah zoruyla tutulduğu ve başlarına tabanca dayanıp ailelerinden fidye istendiği bilgisine ulaştı.

Polis, belirlenen adrese yapılan operasyonda göçmenleri evde tutup tehdit ettikleri gerekçesiyle Ali Efe Canbazoğulları ve Şükrü Kurt’u yakalayıp, gözaltına aldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Suriye uyruklu 7 kişiyi rehin aldılar, video çekip fidye istediler - 2

Evdeki Suriye uyruklu 4’ü çocuk 7 göçmen kurtarıldı.

Evde 1 tabanca, 1 pompalı tüfek ve silahlara ait mermiler ele geçirildi.

Göçmenler, ifadelerinde, 2 kişinin kendilerini silahla tehdit edip video çekerek ailelerinden fidye istediğini anlattı.

Suriye uyruklu 7 kişiyi rehin aldılar, video çekip fidye istediler - 3

Gözaltına alınan şüphelilerden Şükrü Kurt’un 8 suçtan aranması olduğu, 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis ile 6 bin lira cezasının bulunduğu belirlendi.

Şüpheliler Canbazoğulları ile Kurt, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemede, göçmen kaçaklığı, kişi hürriyetinden yoksun kılma, silahla tehdit suçlarından tutuklandı.

Suriye uyruklu 7 kişiyi rehin aldılar, video çekip fidye istediler - 4

EVDE 12 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Çavuşbey Mahallesi 5’inci Sokak'ta bir evde kaçak göçmenler bulunduğu ihbarıyla arama yaptı.

Suriye uyruklu 7 kişiyi rehin aldılar, video çekip fidye istediler - 5

Aramada, Irak ve Sudan uyruklu 8'i çocuk 12 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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