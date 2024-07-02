Suriye uyruklu 7 kişiyi rehin aldılar, video çekip fidye istediler

Gözaltına alınan şüphelilerden Şükrü Kurt’un 8 suçtan aranması olduğu, 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis ile 6 bin lira cezasının bulunduğu belirlendi.

Şüpheliler Canbazoğulları ile Kurt, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemede, göçmen kaçaklığı, kişi hürriyetinden yoksun kılma, silahla tehdit suçlarından tutuklandı.