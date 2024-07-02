Suriye uyruklu 7 kişiyi rehin aldılar, video çekip fidye istediler
Edirne’de Suriye uyruklu 4’ü çocuk 7 kişiyi evde silahla rehin alan ve çektikleri video ile ailelerinden fidye isteyen iki kişi polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edirne’de silahla alıkoydukları göçmenlerin ailelerinden fidye isteyen iki kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığını engellemeye yönelik çalışmada, Menzilahir Mahallesi Berkuka Caddesi’ndeki evde yabancı uyruklu kişilerin silah zoruyla tutulduğu ve başlarına tabanca dayanıp ailelerinden fidye istendiği bilgisine ulaştı.Polis, belirlenen adrese yapılan operasyonda göçmenleri evde tutup tehdit ettikleri gerekçesiyle Ali Efe Canbazoğulları ve Şükrü Kurt’u yakalayıp, gözaltına aldı.