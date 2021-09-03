Suriye'den yayılan petrol sızıntısı, Hatay sahiline ulaştı

DHA 03.09.2021 - 16:41
Suriye'de bir enerji santralinden yayılan petrol sızıntısı Akdeniz kıyısındaki ülkeleri tehdit ederken, petrol atıkları Hatay'ın Samandağ sahiline ulaştı.
Dünden bu yana sahile vuran petrol atıkları, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Sahil Güvenlik ekiplerince temizleniyor.
Hatay Valisi Rahmi Doğan ve beraberindeki heyet, sahilde inceleme yaptı.
Vali Doğan şunları söyledi: “Suriye sınırımıza 107 kilometre mesafedeki bir elektrik santralındaki fuel-oil deposunda yaklaşık bir hafta önce sızıntı meydana geldi. Bir hafta önce meydana gelen bir olay olması sebebiyle açık denize sızan bu fuel-oilin büyük çoğunluğunun Suriye kıyılarına tekrar ulaştığını ve Suriye kıyılarında da bir temizlik çalışmasının yürütüldüğünü biliyoruz."
Denizdeki akıntı sebebiyle metal para büyüklüğünde birtakım atıkların Samandağ sahiline geldiğini belirten Doğan, " Arkadaşlarımız sahildeki bu partikülleri topluyorlar, hem denizden hem karadan müdahalemiz devam ediyor. Gemilerin kullanacağı birtakım materyaller İskenderun Limanı'na dün ulaştı, 11 konteynerle gelen bu materyaller hem mevcut denizdeki gemilerimiz hem de ilave gelecek gemilerimiz tarafından kullanılacak" diye konuştu.