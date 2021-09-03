Suriye'den yayılan petrol sızıntısı, Hatay sahiline ulaştı

Suriye'deki enerji santralinden yayılan ve Akdeniz kıyısındaki ülkeleri tehdit eden petrol sızıntısı, Hatay'ın Samandağ sahiline ulaştı. Hatay Valisi Rahmi Doğan, “Tedbirleri alıyoruz devletimizin tüm imkanlarıyla buradayız. Hem denizden hem karadan müdahalemiz devam ediyor” dedi.

DHA 03.09.2021 - 16:41

Suriye'den yayılan petrol sızıntısı, Hatay sahiline ulaştı - 1

Suriye'de bir enerji santralinden yayılan petrol sızıntısı Akdeniz kıyısındaki ülkeleri tehdit ederken, petrol atıkları Hatay'ın Samandağ sahiline ulaştı.

Dünden bu yana sahile vuran petrol atıkları, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Sahil Güvenlik ekiplerince temizleniyor.

Suriye'den yayılan petrol sızıntısı, Hatay sahiline ulaştı - 2

Hatay Valisi Rahmi Doğan ve beraberindeki heyet, sahilde inceleme yaptı.

Vali Doğan şunları söyledi: “Suriye sınırımıza 107 kilometre mesafedeki bir elektrik santralındaki fuel-oil deposunda yaklaşık bir hafta önce sızıntı meydana geldi. Bir hafta önce meydana gelen bir olay olması sebebiyle açık denize sızan bu fuel-oilin büyük çoğunluğunun Suriye kıyılarına tekrar ulaştığını ve Suriye kıyılarında da bir temizlik çalışmasının yürütüldüğünü biliyoruz."

Suriye'den yayılan petrol sızıntısı, Hatay sahiline ulaştı - 3

6 GEMİ TEMİZLEME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Açık denize sızan fuel-oilin öncelikli olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti karasularına doğru ilerlediğini kaydeden Vali Doğan, "Nene Hatun acil müdahale gemisi, Seyit Onbaşı atık toplama gemisi ve yine bu gemilere benzer donanıma sahip 4 gemi, toplam 6 gemiyle birlikle açık denizlerde de bu temizlik çalışması yürütülmektedir" dedi.
Suriye'den yayılan petrol sızıntısı, Hatay sahiline ulaştı - 4

Denizdeki akıntı sebebiyle metal para büyüklüğünde birtakım atıkların Samandağ sahiline geldiğini belirten Doğan, " Arkadaşlarımız sahildeki bu partikülleri topluyorlar, hem denizden hem karadan müdahalemiz devam ediyor. Gemilerin kullanacağı birtakım materyaller İskenderun Limanı'na dün ulaştı, 11 konteynerle gelen bu materyaller hem mevcut denizdeki gemilerimiz hem de ilave gelecek gemilerimiz tarafından kullanılacak" diye konuştu.

Suriye'den yayılan petrol sızıntısı, Hatay sahiline ulaştı - 5
Olayın büyüklüğünün göz önüne alındığında ciddi kirliliğin olmadığını belirten Vali Doğan, “Tedbirlerimiz bu olay neticelenene kadar devam edecektir. Hem açık denizde hem sahillerimizdeki çalışmaları Valiliğimizin, Ulaştırma Bakanlığımızın, Çevre Bakanlığımızın gözetiminde devam ettiriliyor" dedi.
Suriye'den yayılan petrol sızıntısı, Hatay sahiline ulaştı - 6
Doğan, denizde bir risk olmadığını, kalıcı kirliliğe sebep olmamak adına çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.
Suriye'den yayılan petrol sızıntısı, Hatay sahiline ulaştı - 7
Suriye'den yayılan petrol sızıntısı, Hatay sahiline ulaştı - 8
Suriye'den yayılan petrol sızıntısı, Hatay sahiline ulaştı - 9

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