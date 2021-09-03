Suriye'den yayılan petrol sızıntısı, Hatay sahiline ulaştı

Hatay Valisi Rahmi Doğan ve beraberindeki heyet, sahilde inceleme yaptı.

Vali Doğan şunları söyledi: “Suriye sınırımıza 107 kilometre mesafedeki bir elektrik santralındaki fuel-oil deposunda yaklaşık bir hafta önce sızıntı meydana geldi. Bir hafta önce meydana gelen bir olay olması sebebiyle açık denize sızan bu fuel-oilin büyük çoğunluğunun Suriye kıyılarına tekrar ulaştığını ve Suriye kıyılarında da bir temizlik çalışmasının yürütüldüğünü biliyoruz."