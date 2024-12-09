Suriyeli bakırcı ustası, mesleğine ülkesinde devam edecek: Vatanımıza dönmek için gün sayıyoruz

''13 YIL BOYUNCA HİÇBİR SIKINTI YAŞAMADIK''

Çocuklarının vatanları olan Suriye'de büyümesini istediğini söyleyen diğer oğul Beşer Hinki (40) ise “13 yıldır Türkiye'de yaşıyoruz. Çok şükür savaş bitti. Babamla birlikte gitmeyi düşünüyoruz. Vatanımızı çok özledik. Çocukluğumuzun geçtiği yerde çocuklarımızın büyümesini istiyoruz. Suriye'ye gidip baba mesleği olan bakırcılığı yapmak istiyoruz. 13 yıl boyunca hiçbir sıkıntı yaşamadık. Biz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.