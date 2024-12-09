Suriyeli bakırcı ustası, mesleğine ülkesinde devam edecek: Vatanımıza dönmek için gün sayıyoruz
Baba mesleği olan bakırcılığı Gaziantep'te sürdüren Suriyeli Hinki ailesi, yaşanan son olayların ardından ülkelerine dönerek mesleklerini orada sürdürmek istediklerini belirtti.
Gaziantep'te yaşayan Suriyeliler, ülkelerindeki savaşın sona ermesinin ardından evlerine dönmeye hazırlanıyor. 2011 yılında Esad rejiminin baskıları ve savaşın etkisiyle Suriye'den Türkiye'ye göç eden Hinki ailesi, Gaziantep'te Bakırcılar Çarşısı'nda baba meslekleri olan bakırcılığı devam ettirdi.