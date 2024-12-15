Suriyelilerden geriye briket ve taş enkazlar kaldı
Suriye'de Beşar Esad döneminin sona ermesiyle yıllardır Türkiye sınırına yakın mesafede kurulan çadırlarda yaşayan binlerce Suriyeli evlerine dönmeye başladı. Bir zamanlar binlerce çadırın yer aldığı sınır hattındaki bölgeden geriye çadırların yıkılmasına engel olmak için konulan briket ve taş enkazı kaldı.
Suriye’nin Deraa kentinde 2011 yılı ilkbaharında daha fazla özgürlük ve demokrasi isteğiyle başlayan sokak gösterileri rejim unsurlarının silah kullanması ve can kayıplarının yaşanmasıyla iç savaşa dönüştü.