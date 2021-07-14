Suriyelilerin bayram göçü sürüyor

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin geçişleri sürüyor. 9 gündür devam eden geçişlerde şu ana kadar Suriye'ye gidenlerin sayısı, 18 bine ulaştı.

DHA 14.07.2021 - 16:14

Suriyelilerin bayram göçü sürüyor - 1
Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için başvuran Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri devam ediyor.
Suriyelilerin bayram göçü sürüyor - 2
Sabah saatlerinden itibaren sınır kapısına gelenler, işlemlerini yaptırdıktan sonra Suriye tarafına geçti.
Suriyelilerin bayram göçü sürüyor - 3
Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 5 Temmuz Pazartesi günü başlayan geçişlerde, şu ana kadar 18 bin kişinin bayram için ülkesine gittiği öğrenildi.
Suriyelilerin bayram göçü sürüyor - 4
Pazar gününe kadar geçişlerin devam edeceği belirtilirken, ülkelerine giden Suriyeliler, 26 Temmuz ile 31 Aralık arasında Türkiye'ye geri dönebilecek.
Suriyelilerin bayram göçü sürüyor - 5
Kurban Bayramı’nda ailelerini ziyaret etmek için sınıra gelen Suriyeliler ise ülkelerine ve yakınlarına kavuşacakları için mutlu olduklarını dile getirdi.
Suriyelilerin bayram göçü sürüyor - 6
Suriyelilerin bayram göçü sürüyor - 7
Suriyelilerin bayram göçü sürüyor - 8
Suriyelilerin bayram göçü sürüyor - 9
Suriyelilerin bayram göçü sürüyor - 10
Suriyelilerin bayram göçü sürüyor - 11
Suriyelilerin bayram göçü sürüyor - 12
Suriyelilerin bayram göçü sürüyor - 13
Suriyelilerin bayram göçü sürüyor - 14
Suriyelilerin bayram göçü sürüyor - 15
Suriyelilerin bayram göçü sürüyor - 16
Suriyelilerin bayram göçü sürüyor - 17
Suriyelilerin bayram göçü sürüyor - 18
Suriyelilerin bayram göçü sürüyor - 19
Suriyelilerin bayram göçü sürüyor - 20

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