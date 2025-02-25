Suriyelilerin dönüşüyle ev sahipleri kiracı bulamaz hale geldi

Suriyelilerin ülkelerine dönmesi deprem sonrası nüfusun tavan yaptığı Reyhanlı ilçesinde kira fiyatlarının düşmesine neden oldu. Satılık ev fiyatlarında 500 bin TL'yi, kiralık ev fiyatlarındaysa 5 bin TL'yi bulan gerilemeler yaşanırken, ilerleyen süreçte fiyatların daha da düşeceği ifade ediliyor.

Kiralık dairelere geçmişte 16 bin TL'ye kadar rahatlıkla kiracı bulunabildiğini ifade eden emlakçı Sedat Sekin, ellerinde kiralanmayı bekleyen 35 daire olduğunu ve kiracı bulmakta güçlük çektiklerini ifade etti.