Suriyelilerin dönüşüyle ev sahipleri kiracı bulamaz hale geldi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde deprem sonrası artan nüfusla birlikte tavan yapan kira fiyatları, Suriyelilerin ülkesine dönmesiyle birlikte düşmeye devam ediyor. Kiralık ev sayısının arttığı ilçede ev sahipleri kiracı bulamazken, kira fiyatları 8 bin TL’ye kadar düştü.
Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından ülkelerine dönmeyi sürdürüyorlar. Suriye’ye sınırının sıfır noktasında bulunan Reyhanlı ilçesi de muhacirlerin sığınma noktası olmuştu.