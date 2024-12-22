Suriyelilerin ülkelerine dönüşü için yeni adım: Arabalar ve ziynet eşyalarının sınırdan geçişine kolaylık

DÖVİZ VE ZİYNET EŞYASI ÇIKIŞLARINA YÖNELİK DÜZENLEME

Suriye vatandaşlarının beraberlerinde götürecekleri nakitlerle ilgili de düzenleme yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün 17 Aralık 2024 tarihli ve 3625550 sayılı yazısı uyarınca, Suriye vatandaşlarının beraberlerinde kendilerine ait ve değeri 15 bin doları aşan ve ticari amaç taşımayan ziynet eşyası niteliğinde kıymetli madenlerden ve taşlardan yapılmış eşyaları yurt dışına çıkarmaları durumunda, bu eşyaların girişte beyan edilmiş olması veya Türkiye’de satın alındığının belgelenmesi şartı aynı tarihe kadar (31 Aralık 2025) aranmayacak.

Ayrıca, yolcu beraberi 25 bin lirayı aşan Türk parası ve bu para birimiyle ödemeyi sağlayan belgeler ile 10 bin euro veya eşitini aşan döviz çıkışlarında Nakit Beyan Formu ile gümrük idarelerine beyanda bulunmaları yeterli olacak.