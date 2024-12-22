Suriyelilerin ülkelerine dönüşü için yeni adım: Arabalar ve ziynet eşyalarının sınırdan geçişine kolaylık
Türkiye’deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini kolaylaştırmaya yönelik yeni adımlar atıldı. Ticaret Bakanlığı, Suriyelilerin beraberinde götürecekleri eşyalarından arabalarına, paralarından değerli ziynetlerine kadar çeşitli konularda sınırdan geçiş kolaylığı sağlayan genelge yayımladı. Genelge, 61 yıllık Baas iktidarının devrilmesinin ardından Suriyelilerin ülkelerine dönüşünü kolaylaştırmayı amaçlıyor.
Suriye’deki 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle birlikte, iç savaşın başlamasının ardından ülkelerini terk eden Suriyelilerin, yurtlarına dönüşleri hız kazandı.
Türkiye de Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini kolaylaştıracak yeni kararlar aldı.
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