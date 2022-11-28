Surlarda tehlikeli selfie

İstanbul'dan Mardin ve Diyarbakır'ı görmek için geldiğini belirten Arzu Sağıroğlu, "Surların çok yüksek olması ve vatandaşların bilinçsizce buraya çıkmasıyla tehlikeye karşı çok açıklar. Çok kalabalık ve herkes çıkıyor. Hiçbir can güvenliği yok. Bence buna bir çözüm bulunmalı" diye konuştu. Arkadaşı Fatma Aktaşcan ise çok kalabalık ve korkutucu olduğunu söyledi.